Una acción en el partido entre el Covirán y el Lleida en Barris Nord, aquí Lluís Costa deja atrás a Zoriks. ACB
Hiopos Lleida 99-90 Covirán Granada

El Covirán sigue en punto muerto

Ni siquiera el motor de Lluís Costa hace arrancar a los granadinos, desacertados en los lanzamientos y castigados por los tiros libres en Barris Nord

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:10

Comenta

El Covirán encajó la cuarta derrota consecutiva (99-90) en un partido más que aceptable en Barris Nord, en el que compitió tres cuartos, pero ... donde se vio superado de nuevo por su falta de acierto en el tiro exterior respecto al contrario.

