El Covirán sigue en punto muerto

El Covirán encajó la cuarta derrota consecutiva (99-90) en un partido más que aceptable en Barris Nord, en el que compitió tres cuartos, pero ... donde se vio superado de nuevo por su falta de acierto en el tiro exterior respecto al contrario.

En los granadinos hubo un interesante reestreno de Lluís Costa y muy cumplidores Thomas, Valtonen y en especial Bozic, pero el Hiopos Lleida abrió hueco en el inicio del último acto, para lograr una renta en torno a los diez puntos, imposible de remontar por los nazaríes, muy cargados de faltas en el tramo final al intentar ser más agresivos en defensa.

Los locales sentenciaron desde la línea de 4,60 metros. El Covirán dominó el rebote, pero erró en canastas fáciles también en el poste bajo y acabó con una desconexión fatal.

El Covirán buscó sin suerte su primera victoria en la difícil pista de Barris Nord. La principal novedad de los granadinos estuvo en la incorporación del base Lluís Costa, que regresó a Granada tras su paso por La Laguna Tenerife. El alta significó la ausencia del norteamericano Micah Speight, que fue uno de los descartes junto al capitán Pere Tomàs y al que se le busca equipo. Por el Hiopos Lleida tampoco hubo bajas, salvo las molestias físicas que sembraron la duda del pívot Diagne, que calentó con normalidad.

Otro de los protagonistas fue Luka Bozic, que militó en las filas ilerdenses la pasada campaña y retornó a Barris Nord esta vez como rival.

El cinco inicial de los morados lo formaron Batemon, Agada, Millán Jiménez, Ejim y Diagne mientras que Ramón Díaz alineó al clásico cinco con Rousselle, Thomas, Valtonen, Bozic y Hankins. Diagne de principio reveló que tiene sus problemas superados.

El Covirán arrancó por delante con un dos más uno de Valtonen y robo de Thomas mientras el reloj de la posesión se quedó parado. Pérdidas de los locales y Matt que elevó de tres al 0-6 tras dos errores del finlandés. Triple de Jiménez y parón al tener que arreglar el reloj. 3-6. Apretó en defensa el Hiopos y un triple de Agada igualó a ocho puntos. Y otro de Batemon dio la vuelta al marcador: 11-8 y 8-0 de parcial.

Costa, gran aportación

Lluís Costa en acción, al tiro libre con 13-12 y a cuatro minutos del final del primer cuarto. Y 13-14. El barcelonés dio pases aunque Bozic tiró forzado pero generó otro aire, con más fluidez y un robo lo conviertió en enceste, se notó desde el primer momento. 24-22 al término del primer cuarto, con Goloman a vestuarios antes por un esguince de tobillo y Paulí creando problemas a un Covirán bastante ordenado.

Paulí anotó de tres en la salida del segundo cuarto y las recuperaciones lanzaron al Lleida, con un Covirán con la vuelta de Rousselle, Thomas y Hankins, más Munnings y Burjanadze. 28-23.

Jonathan aplacó al 28-26. Matt puso por delante de nuevo a los granadinos con otro triple gracias al rebote ofensivo, 28-29. Ramón Díaz agarra a Munnings y lo arenga para que tenga más garra, el bahameno tuvo minutos pero con poco acierto. Costa recuperó la batuta y produjo en todos los frentes.

Thomas a los nueve puntos y 34-37, tiempo de Gerard Encuentra. Gran partido del estadounidense. Tercera falta de Diagne y problemas en el juego interior para los locales, con Goloman lesionado. El Covirán disfrutó bastante del rebote ofensivo pero Paulí, una pesadilla (14 puntos), dio otra vuelta de tuerca, tiempo de Díaz con 38-37. El parcial alcanzó el 12-5 con dos posesiones birladas a Bozic por los árbitros, 46-42 al descanso.

Fallos garrafales y 22-6

El tercer cuarto trajo un 5-0 y 51-42 con más acierto en el triple para los ilerdenses, además de que Hankins cometió la tercera falta. Momento crítico para los nazaríes y por fortuna Shurna no anotó una segunda canasta de tres. Muchos fallos en canastas fáciles y el Lleida se escapó del todo, 56-43. Parón de Ramón Díaz. El 22-6 fue demoledor. Los errores debajo del aro fueron garrafales.

Luka Bozic asumió el protagonismo en ataque, ya con 12 puntos aunque 3/7 en tiros libres, otra rémora. Tiempo de Entrena: 56-51 y 0-8 tras triple de Thomas. Ejim elevó al 10/21 en triples mientras el Covirán siguió en un porcentaje muy bajo, unido al 5/10 de tiro libre de Bozic. Valtonen acercó al 66-63 con cinco puntos seguidos y final del acto con 69-63 tras dos más uno de Agada.

Muchas facilidades ofreció el Covirán en el último cuarto, la tercera falta de Thomas y la renta ilerdense superó otra vez los diez puntos, con Batemon de estilete y la formación de Ramón Díaz cargada de faltas muy pronto. 76-65. Ejim abrió brecha y Valtonen asumió la responsabilidad, pero los granadinos ya fueron a remolque. La cuarta falta de Matt y el bonus llevó al Hiopos al tiro libre para mantener la distancia. 91-76, sentenciado a cuatro minutos de la bocina desde la línea de 4,60 metros.

Ficha técnica

Hiopos Lleida: Batemon 13, Ejim 15, Agada 16, Diagne 4 y Jiménez 5 – quinteto titular – Walden 7, Paulí 19, Zoriks 0, Goloman 2, Sanz 0, Shurna 10 y Krutwing 8.

Covirán Granada: Jonathan Rousselle 8, Elias Valtonen 20, Matt Thomas 20, Luka Bozic 21 y Zach Hankins 1 – quinteto titular – Babatunde Olumuyiwa 5, Lluís Costa 9, Iván Aurrecoechea 0, Travis Munnings 0, Jovan Kljajic 0 y Beqa Burjanadze 6.

Parciales: 24-22, 22-20, 23-21 y 30-27.

Árbitros: Óscar Perea, Alberto Sánchez y Carlos Merino.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de competición en la Liga Endesa, disputado en el Espai Fruita Barris Nord ante 5.715 espectadores, medio centenar de ellos seguidores del Covirán.