«Hubo mejoría pero nos faltó tensión en el tercer cuarto», apunta Ramón Díaz

Ramón Díaz, entrenador del Covirán, comentó que «fue un partido muy igualado en la primera parte, con alternancia en el marcador, y muy agresivos los dos equipos, pero nos faltó tensión en el tercer cuarto para ganar en una pista tan dura como esta. Luego remamos pero no fuimos capaces de parar su ataque al final, nos superaron en acciones de uno contra uno y hubo ahí faltas. Este equipo puede ser mejor a nivel defensivo, quiero ser positivo, el mensaje es que estamos en la línea, aunque no sea suficiente, prometo trabajar para ser más competitivos en Lugo, he visto una mejoría en varias facetas. Hubo buen juego y estoy contento con nuestra primera parte». Por último, Díaz valoró el rebote de su equipo.

