Las puntuaciones de los jugadores del Covirán ante el Lleida
IDEAL califica al conjunto de rojinegro en su derrota en Lleida
José Manuel Puertas
Sábado, 25 de octubre 2025, 21:01
Jonathan Rousselle 5
Correcta actuación del base francés, cumplidor como siempre. Dio la sensación de ir de más a menos en un partido que se le ... acabó haciendo un poco largo.
Lluís Costa 6
Difícil pedirle más a un jugador recién llegado al equipo y que jugó con apenas un entrenamiento con sus compañeros. Demostró que aportará en ataque.
Jovan Kljajic 2
El 'microondas' del Covirán tiene una misión principal en el equipo: meter puntos. Si está tan desacertado como en el Barris Nord, su nota no puede ser buena.
Matt Thomas 6
El escolta norteamericano firmó su mejor partido hasta el momento. Aunque estuvo guadianesco, al fin logró demostrar su gran muñeca, con 6 triples.
Elias Valtonen 8
Tras un arranque de curso algo dubitativo, el finés volvió a recuperar su mejor versión. Productivo en muchas facetas, dio un necesario paso adelante en ataque.
Travis Munnings 2
Tras no jugar ante el Baskonia, el bahameño recuperó un puesto en la rotación. Volvió a demostrar sus carencias tácticas y, tras el descanso, no regresó.
Luka Bozic 9
No le pesó lo más mínimo el regreso al Barris Nord al croata. Fue ovacionado al inicio y su partido resultó excelente. Es el valor más seguro de los de Ramón Díaz.
Beqa Burjanadze 6
Pese a estar contando con pocos minutos como relevo de Bozic, el georgiano casi siempre está resultando productivo cuando comparece sobre la cancha.
Iván Aurrecoechea -
Apenas 54 segundos en el primer cuarto disputados por el interior madrileño, que de momento no convence a Díaz para tener más peso en la rotación.
Zach Hankins 1
Otra decepcionante actuación el pívot estadounidense, que sigue muy lejos de ser lo que el Covirán necesita en la pintura. Ha de reaccionar con urgencia.
Babatunde Olumuyiwa 6
El interior volvió a actuar con su habitual honradez, aportando en todas las facetas del juego en las que puede hacerlo. Con sus limitaciones, está cumpliendo de sobra.
Edu Durán -
El escolta madrileño volvió a la convocatoria tras caerse frente al Baskonia, pero no saltó a la cancha del Barris Nord ni un solo segundo del encuentro.
