Un lance del choque entre el Covirán y el Girona en Fontajau, con Lluís Costa poniendo coherencia al ataque granadino. ACB
Girona Bàsquet 82-76 Covirán Granada

El Covirán se desangra en el tercer cuarto

Un parcial de 17-0 impulsado por Livingstone priva a los granadinos de una victoria encarrilada en la primera mitad

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

Un pésimo tercer cuarto condenó al Covirán en Fontajau (82-76), con un 17-0 que le quitó el control del partido, para encajar una ... nueva derrota con un rival directo, el Girona, en este exilio que el calendario ha querido imponerle en el inicio de la temporada. El Covirán dominó al Girona durante el primer tiempo, para disponer de una renta máxima de once puntos, pero en el tercer cuarto fue borrado por completo de la pista por los hombres de Moncho Fernández, que con un parcial de 17-0 le dieron la vuelta al partido, para colocarse diez arriba.

