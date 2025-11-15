Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Girona
Los granadinos se desangraron en el tercer cuarto
Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:09
Un pésimo tercer cuarto condenó al Covirán en Fontajau (82-76), con un 17-0 que le quitó el control del partido, para encajar una ... nueva derrota con un rival directo, el Girona, en este exilio que el calendario ha querido imponerle en el inicio de la temporada.
6
Jonathan Rousselle
Al contrario que Costa, fue creciendo con el duelo, para completar buenos números en puntos (9) y asistencias (6).
6
Lluís Costa
Como ante Valencia, fue de más a menos. Líder total en la primera parte, en la segunda notó su falta de ritmo.
7
Elías Valtonen
El mejor rojinegro en Fontajau, con su habitual solidez y acierto final para alargar las opciones. Ya está en forma.
-
Pere Tomàs
El capitán volvió a la convocatoria en el puesto de Iván Aurrecoechea, pero no tuvo tiempo de juego.
3
Travis Munnings
El bahameño apenas tuvo cuatro minutos de juego en el segundo cuarto, pero su actuación volvió a ser insulsa.
-
Edu Durán
Una semana más, el escolta madrileño se quedó sin pisar la cancha en la visita de los rojinegros a Fontajau.
6
Matt Thomas
Sorprendió Ramón Díaz con su suplencia, y quizá entrar en la segunda unidad le ayudó a tener mejores tiros.
5
Zach Hankins
Mejoró prestaciones, aunque sigue teniendo algunas acciones inexplicables (y ciertamente desesperantes).
3
Luka Bozic
El croata firmó su partido más complejo del curso, sobremarcado por la defensa local. Luchó, pero no anduvo fino.
3
Beqa Burjanadze
Tiene un rol complicado, claramente detrás de Bozic, pero a diferencia de días previos, no fue productivo.
5
Babatunde Olumuyiwa
Tuvo un arranque voraz de partido, aportando mucho también en ataque, pero poco a poco se diluyó.
5
Jovan Kljajic
En defensa crece en cada jornada, pero en ataque sigue sin encontrar la regularidad necesaria para el Covirán.
