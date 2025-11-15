Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Girona

Un pésimo tercer cuarto condenó al Covirán en Fontajau (82-76), con un 17-0 que le quitó el control del partido, para encajar una ... nueva derrota con un rival directo, el Girona, en este exilio que el calendario ha querido imponerle en el inicio de la temporada.

6 Jonathan Rousselle

Al contrario que Costa, fue creciendo con el duelo, para completar buenos números en puntos (9) y asistencias (6).

6 Lluís Costa

Como ante Valencia, fue de más a menos. Líder total en la primera parte, en la segunda notó su falta de ritmo.

7 Elías Valtonen

El mejor rojinegro en Fontajau, con su habitual solidez y acierto final para alargar las opciones. Ya está en forma.

- Pere Tomàs

El capitán volvió a la convocatoria en el puesto de Iván Aurrecoechea, pero no tuvo tiempo de juego.

3 Travis Munnings

El bahameño apenas tuvo cuatro minutos de juego en el segundo cuarto, pero su actuación volvió a ser insulsa.

- Edu Durán

Una semana más, el escolta madrileño se quedó sin pisar la cancha en la visita de los rojinegros a Fontajau.

6 Matt Thomas

Sorprendió Ramón Díaz con su suplencia, y quizá entrar en la segunda unidad le ayudó a tener mejores tiros.

5 Zach Hankins

Mejoró prestaciones, aunque sigue teniendo algunas acciones inexplicables (y ciertamente desesperantes).

3 Luka Bozic

El croata firmó su partido más complejo del curso, sobremarcado por la defensa local. Luchó, pero no anduvo fino.

3 Beqa Burjanadze

Tiene un rol complicado, claramente detrás de Bozic, pero a diferencia de días previos, no fue productivo.

5 Babatunde Olumuyiwa

Tuvo un arranque voraz de partido, aportando mucho también en ataque, pero poco a poco se diluyó.

5 Jovan Kljajic

En defensa crece en cada jornada, pero en ataque sigue sin encontrar la regularidad necesaria para el Covirán.