Ramón Díaz gesticula en el banda. José Miguel Baldomero
Tercer tiempo

Ramón Díaz: «El arbitraje no fue justo en los dos últimos minutos»

El entrenador del Covirán estima que hubo tres faltas señaladas al límite a su equipo que condicionaron el desenlace en Fontajau

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, se mostró disconforme con el arbitraje. El técnico nazarí comentó que «tanto el primer cuarto como el segundo fue ... dominado por mi equipo, donde estuvimos bastante bien, pero el tercero fue del Girona por completo, con el control y el ritmo. En el último cuarto, ha habido más protagonistas de los que debería haber en un partido normal, ha habido datos cruciales, como nueve faltas al bonus, trece para tiros libres y tres decisivas acciones en los últimos minutos, con tres faltas que nos han señalado muy al límite, y sin aplicar los contactos permitidos de la primera parte. Es verdad que en el tercer cuarto le hemos dado muchas opciones al Girona para darle la vuelta y ganarnos, pero han ocurrido esos errores ajenos a los jugadores».

