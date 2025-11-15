Ramón Díaz: «El arbitraje no fue justo en los dos últimos minutos»

Víctor M. Romero Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, se mostró disconforme con el arbitraje. El técnico nazarí comentó que «tanto el primer cuarto como el segundo fue ... dominado por mi equipo, donde estuvimos bastante bien, pero el tercero fue del Girona por completo, con el control y el ritmo. En el último cuarto, ha habido más protagonistas de los que debería haber en un partido normal, ha habido datos cruciales, como nueve faltas al bonus, trece para tiros libres y tres decisivas acciones en los últimos minutos, con tres faltas que nos han señalado muy al límite, y sin aplicar los contactos permitidos de la primera parte. Es verdad que en el tercer cuarto le hemos dado muchas opciones al Girona para darle la vuelta y ganarnos, pero han ocurrido esos errores ajenos a los jugadores».

Cuando a Ramón Díaz se le planteó si el Covirán había perdido en Fontajau por el arbitraje, el entrenador granadino contestó sin tapujos que «quizá no por el arbitraje porque ha habido muchas cosas más en el partido, pero el arbitraje de los dos últimos minutos no ha sido justo para nosotros».

