El Frente Nazarí, en mitad de un partido en el Palacio de Deportes. J. M. Baldomero
Consulta todos los partidos

El Covirán ya conoce su calendario: estreno en casa ante el Joventut de Ricky Rubio

Pablo Pin regresará al Palacio en la tercera jornada, el 18 o 19 de octubre

Jose Manuel Puertas

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:25

El Covirán Granada ya conoce su calendario para la próxima temporada de la Liga Endesa, después de que este haya sido desvelado hoy por la ... ACB. El equipo dirigido por Ramón Díaz abrirá fuego oficialmente en casa el fin de semana del 4 y 5 de octubre ante el Joventut, en un partido cargado de alicientes, pues supondrá el retorno a la competición de Ricky Rubio, haciéndolo además en el mismo pabellón en el que debutó como verdinegro, a los catorce años, el 15 de octubre de 2005, con los catalanes derrotando al extinto CB Granada (72-82).

