El Covirán ya conoce su calendario: estreno en casa ante el Joventut de Ricky Rubio

El Covirán Granada ya conoce su calendario para la próxima temporada de la Liga Endesa, después de que este haya sido desvelado hoy por la ... ACB. El equipo dirigido por Ramón Díaz abrirá fuego oficialmente en casa el fin de semana del 4 y 5 de octubre ante el Joventut, en un partido cargado de alicientes, pues supondrá el retorno a la competición de Ricky Rubio, haciéndolo además en el mismo pabellón en el que debutó como verdinegro, a los catorce años, el 15 de octubre de 2005, con los catalanes derrotando al extinto CB Granada (72-82).

Tras ello, la primera salida de los rojinegros será el siguiente fin de semana al Nou Congost de Manresa, mientras que otra de las fechas importantes llegará el 18 o 19 de octubre, pues será entonces cuando el Baskonia, con Pablo Pin en su cuerpo técnico, rendirá visita a Granada en un día que será, sin duda, especial para ambas partes.

En cuanto a las visitas de los 'grandes' a la ciudad de la Alhambra, el primero en pasar será el Real Madrid (jornada 8, 22-23 de noviembre). Justo antes habrá llegado a Granada el subcampeón Valencia Basket (sexta fecha, 8-9 de noviembre). Más tarde será el derbi andaluz ante el Unicaja (18 o 19 de abril, jornada 27). Por su parte, el Covirán visitará el Martín Carpena en la jornada decimosexta, el 17 o 18 de enero de 2026. Mientras, para ver al Barça en el Palacio, habrá que esperar a mitad de mayo, concretamente en la jornada 30. Por otro lado, y de forma opuesta a como ha sido en las tres campañas previas, al Covirán le tocará cerrar el curso esta vez a domicilio. Concretamente, lo hará en la cancha del San Pablo Burgos del granadino Pablo Almazán, el 28, 29 o 30 de mayo.

También a diferencia de los últimos ejercicios, la ACB solo ha dado a conocer de momento el calendario por jornadas, pero no así la fecha exacta y la hora de cada partido, lo que se hará, informa la asociación, en próximas fechas. La razón para este cambio hay que buscarla en que Movistar no volverá a ser el encargado de los derechos televisivos de la Liga Endesa el próximo curso, pasando estos a DAZN, quien será el nuevo responsable de establecer los horarios concretos de cada jornada.