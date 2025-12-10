Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Los representantes de Islandia de la pasada edición. Efe

Islandia anuncia que no participará en Eurovisión 2026, y se suma a España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia

El director general de RÚV, Stefán Eiríksson, ha explicado que la participación de la emisora pública israelí KAN en el concurso ha generado «desunión recientemente»

C. P. S.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 18:29

Comenta

Eurovisión tiene oficialmente cinco países menos para la próxima edición. Tras los anuncios de España, Países Bajos, Eslovenía e Irlanda, este miércoles ISlandia ha ... confirmado que tampoco estará en una edición en la que la UER, a pesar de las peticiones para su veto, ha permitido que Israel esté en el concurso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  6. 6 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  7. 7 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  8. 8 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  9. 9

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  10. 10 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Islandia anuncia que no participará en Eurovisión 2026, y se suma a España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia

Islandia anuncia que no participará en Eurovisión 2026, y se suma a España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia