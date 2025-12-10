Islandia anuncia que no participará en Eurovisión 2026, y se suma a España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia

Eurovisión tiene oficialmente cinco países menos para la próxima edición. Tras los anuncios de España, Países Bajos, Eslovenía e Irlanda, este miércoles ISlandia ha ... confirmado que tampoco estará en una edición en la que la UER, a pesar de las peticiones para su veto, ha permitido que Israel esté en el concurso.

A través de un comunicado de prensa, el director general de RÚV, Stefán Eiríksson, ha explicado que la participación de la emisora pública israelí KAN en el concurso ha generado «desunión recientemente» tanto entre las emisoras miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) como entre el público.

Según ha dicho, RÚV ha dedicido notificar este miércoles que no participará en la próxima edición del concurso debido al «debate público» en Islandia y a las reacciones a la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de la semana pasada, donde se decidió mantener la participación de Israel en la próxima edición del certamen sin una votación específica sobre el tema.

«Es evidente que ni la alegría ni la tranquilidad reinarán en cuanto a la participación de RÚV en Eurovisión», ha lamentado.

En este sentido, ha indicado que la organización islandesa aún tenía «dudas» sobre la suficiencia de los cambios de la última Asamblea. Además, se había reiterado que las partes interesadas de este país, como las asociaciones de artistas y el público islandés, se oponían a la participación en el concurso y la junta directiva había solicitado a la UER la exclusión de KAN del concurso, basándose en precedentes.

«La junta directiva de la RÚV también solicitó . El asunto era complejo de resolver y ya había dañado la reputación del concurso y de la UER. Era importante encontrar una solución para todos los involucrados», ha recalcado.

Una multitud se ha manifestado este miércoles frente a la sede de RÚV en solidaridad y apoyo a la decisión, según la organización islandesa, que de momento no ha decidido si mantendrá el Söngvakeppnin, el concurso con el que el país decide su representante eurovisivo.