Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Las cantantes Chanel y Melody. EP

Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa

Tanto RTVE como la UER sufrirán los daños colaterales de una decisión suscitada por la participación de Israel

J. Moreno

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

El terremoto histórico que desencadenó el jueves por la tarde la salida de RTVE del Festival de Eurovisión sigue resonando con fuerza. No deja ... de ser un concurso musical con fuerte arraigo en nuestro país, que a los mayores les lleva a añorar tiempos de infancia rodeados de la familia y a los más jóvenes les hace todavía vibrar por su espectacularidad. Lo cierto es que España sin Eurovisión pierde. Y viceversa. Tanto la radiotelevisión pública española como la Unión Europea de Radiodifusión han colaborado de manera permanente durante más de seis décadas; una estrecha relación caracterizada por su fidelidad pese a los malos resultados de los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  4. 4

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  5. 5 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7

    El Ayuntamiento cierra el expediente de la fotovoltaica del Fargue, que no se llevará a cabo
  8. 8 La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente
  9. 9

    Flores se gradúa en un escenario de los que imponen
  10. 10 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa

Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa