Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa

El terremoto histórico que desencadenó el jueves por la tarde la salida de RTVE del Festival de Eurovisión sigue resonando con fuerza. No deja ... de ser un concurso musical con fuerte arraigo en nuestro país, que a los mayores les lleva a añorar tiempos de infancia rodeados de la familia y a los más jóvenes les hace todavía vibrar por su espectacularidad. Lo cierto es que España sin Eurovisión pierde. Y viceversa. Tanto la radiotelevisión pública española como la Unión Europea de Radiodifusión han colaborado de manera permanente durante más de seis décadas; una estrecha relación caracterizada por su fidelidad pese a los malos resultados de los últimos años.

Lo primero que pierde la organización del festival es a una de sus principales patas del 'Big five'. Es decir, una de las cinco corporaciones que más aportan económicamente al concurso junto a Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, lo que le permite pasar directamente a la final.

Según el portal de transparencia de TVE, la cadena pública destinó a la UER para la última edición un total de 331.721 euros solo por derechos de participación y de transmisión de las tres galas de la final (también las semifinales). Por lo tanto, no se incluyen en esta cifra los gastos de alojamiento, puesta en escena o vestuario.

El 'Big five' se quedaría con cuatro países y, de momento, no se ha aclarado qué pasaría si España decidiera regresar en un futuro a Eurovisión. Con el abandono, tanto RTVE como Eurovisión también pierden una importante inyección de audiencia televisiva. En la última edición, con Melody como representante española, La 1 consiguió una media del 50,1% de cuota de pantalla y más de 5,8 millones de espectadores. Las votaciones crecieron hasta 6.315.000 seguidores y un 59,7% de 'share'.

Dinero y audiencia

España es, como recuerda el codirector del pódcast especializado 'Eurovisión Sound' y redactor del portal 'ESCplus', Hugo Carabaña, uno de los países que más aportan al festival «tanto monetariamente como a nivel de audiencias». «Es el programa no deportivo más visto en la televisión en el año. En 2025, RTVE aportó un 17% de la audiencia total del certamen», cifra el experto, que también subraya que nuestro país cuenta con los eurofans más fieles y «que más han cuidado y apoyado el festival». No obstante, destaca la autonomía que ganará ahora 'Benidorm Fest' al quedar desvinculado del concurso europeo y poder así «tener su propio estilo».

Para Carabaña, España sin Eurovisión «también pierde de alguna manera una visibilidad grande de ofrecer nuestra música en el continente europeo», pero gana, según destaca, en «la defensa de los derechos humanos y valores» en Eurovisión, tras su posicionamiento contra la participación de Israel por su ofensiva al pueblo palestino. En esto coincide el periodista Borja Terán, una de las voces de 'Julia en la Onda' (Onda Cero). «RTVE pierde su gran acontecimiento televisivo pero gana implicación política», asegura.

El experto apoya la decisión de la televisión pública e incide en que Eurovisión ha perdido «credibilidad», pues la presencia de Israel ha tensionado las relaciones. «Era un refugio musical que se creó después de la II Guerra Mundial para unirnos dentro de las diferencias. El festival ha roto su razón de ser», explica Terán, para afirmar después que es un concurso vinculado al colectivo LGTBI+ «al que siempre se le pide la ejemplaridad que no se reclama en otros ámbitos. Esta decisión no nos atreveríamos a tomarla con los campeonatos de fútbol», reflexiona.