España se retira de Eurovisión tras permitir la UER la participación de Israel

España no estará por primera vez desde 1961 en Eurovisión. La presidencia de la UER ha denegado a RTVE y a otras siete países la ... celebración de una votación secreta sobre la participación de Israel en el certamen, por lo que directamente, tras la aprobación de los nuevos estatutos del certamen, se acredita que Israel, pese a los hechos ocurridos en la Franja de Gaza, podrá estar en un festivla que para el presidente de RTVE, José Pablo López, está «dominado por intereses geopolíticos y fracturado». «Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo», denuncía la corporación pública en el comunicado en el que ha anunciado la decisión final, donde acusa a la dirección de la UER y de Eurovisión de causar «una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización».

Se pone así fin a meses de debate sobre la presencia de Israel en un certamen que se autodefine «apolítico» y nexo de «unión» entre los países. Pero lo cierto es que tras la no votación de este jueves, el Eurovisión 2026 ya se puede afirmar que será inédito. «La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral», recalca RTVE, que ya ha anunciado que tampoco emitirá el festival que se celebrará en Viena (Austria) entre el 12 y el 16 de mayo.

A España, único miembro del 'Big Five' que había pedido la expulsión de Israel, se ha sumado también Irlanda, el país que más veces ha ganado, y Países Bajos, que considera que «la participación en las circunstancias actuales es incompatible con los valores públicos que son esenciales para nosotros». Y de cumplir todos, Eslovenia (RTVSLO) e Islandia (RÚV) tampoco participarán. Una decisión que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun calificó de «correcta» minutos después de conocer la noticia. «No se puede blanquear a Israel ante el geneocidio en Gaza. La cultura debe estar del lado de la paz y la justicia», aseguró el ministro en un mensaje en BlueSky en el que aseguró que estaba «orgulloso de una RTVE que antepone los derechos humanos a cualquier interés económico».

Fue como consecuencia de la guerra en la Franja de Gaza, calificada por la ONU como «genocidio» lo que motivó al Consejo de Administración de RTVE a acordar en septiembre que si la UER permitía la presencia de Israel, España se retiraría del festival. Una medida que levantó serías críticas en el seno de la UER e incluso de otros países como Alemania, que llegó a advertir que si finalmente se decidía la exclusión de Israel por estos motivos, serían ellos los que también se retirarían. Es decir, los vetos cruzados y la política dominaron un debate que, sin embargo, no se produjo cuando Rusia atacó Ucrania en 2022. En tan solo un día se expulsó a la delegación rusa del festival.

Pero a los graves hechos cometidos en Gaza, desde RTVE también ha mostrado la preocupación por la instrumentalización del voto en las pasadas ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. «No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiecnia y a los ciudadanos», aseguró el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, durante su participación en una Asamblea envuelta en la polémica, puesto que la votación sobre la presencia de Israel se debía haber celebrado en el mes de noviembre. No obstante, tras el acuerdo de paz que se firmó en octubre, la UER consideró que ya no había motivo para ello, por lo que aplazó el debate.

Antes del inicio de la reunión, el presidente de RTVE, José Pablo López, ya criticó que la dirección de UER y Eurovisión sometiera a la organización «a la mayor tensión interna de su historia». «Nunca se debería haber llegado a este punto. Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovisión se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea», expresó el máximo directivo de RTVE en un mensaje en 'X', donde lamentó que la UER «será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar».