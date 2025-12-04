Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sede oficial de la UER. Efe

España se retira de Eurovisión tras permitir la UER la participación de Israel

La organización del festival no ha permitido la votación sobre la presencia del país hebreo

Fernando Morales

Fernando Morales

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:37

España no estará por primera vez desde 1961 en Eurovisión. La presidencia de la UER ha denegado a RTVE y a otras siete países la ... celebración de una votación secreta sobre la participación de Israel en el certamen, por lo que directamente, tras la aprobación de los nuevos estatutos del certamen, se acredita que Israel, pese a los hechos ocurridos en la Franja de Gaza, podrá estar en un festivla que para el presidente de RTVE, José Pablo López, está «dominado por intereses geopolíticos y fracturado». «Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo», denuncía la corporación pública en el comunicado en el que ha anunciado la decisión final, donde acusa a la dirección de la UER y de Eurovisión de causar «una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización».

