Los granadinos Kiki Morente y Pedro Osuna, nominados a los Latin Grammy 2025

Los nominados para los Latin Grammy 2025 se desvelaron este miércoles 17 de septiembre y dos granadinos están entre ellos: Kiki Morente y Pedro Osuna. Los artistas estarán presentes en la 26ª edición de los premios en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas el próximo 13 de noviembre.

Se trata de una valoración a los artistas más importantes del panorama musical español y portugués, cuyos trabajos se hayan lanzado entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de mayo de 2025. En el caso de Kiki Morente, su nominación ha sido en la categoría de 'Mejor Álbum de Música Flamenca' por 'Azabache'; mientras que el compositor Pedro Osuna ha sido nominado en 'Mejor Música para Medios Visuales' con 'Cada minuto cuenta' (Prime Video).

Otras estrellas andaluzas han sido reconocidas: una de ellas emergente, como la almeriense Vera GRV con 'Cura pa' mi alma', en 'Mejor Vídeo Musical Versión Corta'; y uno de los cantantes más queridos de España, el linarense Raphael, que recibirá uno de los grandes premios de la noche, el de 'Persona del año'.