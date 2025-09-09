Un granadino en los estudios de la Fox: de San Sebastián a lo nuevo de Bayona

José E. Cabrero Granada Martes, 9 de septiembre 2025, 00:46 Comenta Compartir

Son las doce de la madrugada en Los Ángeles, las nueve de la mañana en Granada. «Aquí estoy, terminando la jornada en el estudio», saluda alegre Pedro Osuna. El compositor granadino lleva años viviendo allí, en Estados Unidos, donde ha compuesto las bandas sonoras de películas como 'Argentina, 1985', 'Blondi' o 'Klaus', además de colaborar en cintas como 'James Bond: Sin tiempo para morir' y 'Thor: Love and Thunder', entre otras. Osuna solía trabajar en casa, pero hace poco mudó 'la oficina' a los míticos Estudios Fox, una de las grandes mecas de Hollywood. «Es una maravilla, no dejas de ver cosas interesantes. Caminas por los pasillos y te puedes encontrar con los guionistas de Los Simpsons o... ¡a Pedro Pascal!».

Dentro de los Estudios Fox, Osuna tiene su propio espacio de trabajo: un precioso, amplio y elegante despacho con varios ordenadores, teclado y mesa de composición. Y, al otro lado del edificio, está la legendaria Sala Newman, uno de los estudios de grabación más grandes y antiguos del mundo, donde se han realizado bandas sonoras memorables: 'Matrix', 'Wall-e', 'Piratas del Caribe', 'The Mandalorian'... «Y hace poco terminaron 'Avatar: fuego y ceniza'», apunta Osuna. Allí mismo fue donde él grabó su último trabajo, la música de una emotiva y entrañable película que, además, será la encargada de inaugurar el 73 Festival de Cine de San Sebastián, el próximo 19 de septiembre: '27 noches'.

'27 noches' es el nuevo film de Netflix Argentina, producida por Santiago Mitre, director de 'Argentina, 1985'. «A Santiago lo adoro como persona y como creador. Así que a todo lo que me proponga la respuesta es un gran sí». Esta vez, Mitre no dirige, lo hace el actor uruguayo Daniel Hendler ('División Palermo'), que también la protagoniza. Aunque no es la primera vez que Hendler se sitúa detrás de la cámara, algo que hizo en 'El candidato' o 'Un cabo suelto'. «Yo lo conocía más por su faceta de actor, que es buenísimo. Y ha sido un gusto trabajar con él».

'27 noches' cuenta la historia de Marta, una mujer millonaria de 83 años (Marilú Marini) a la que sus hijas deciden ingresar en un centro psiquiátrico. El doctor Casares (Hendler) será el encargado de dirimir si esa mujer sufre o no demencia. «Trata del envejecimiento, de la libertad, de la autonomía... Lo más bonito, a mi parecer, es que la película no te dice qué sentir o pensar, muestra una realidad muy bella y a la vez injusta, pero deja espacio para que construyas tu propio juicio».

Con respecto a la banda sonora, el tema de Marta es un vals francés «muy original». «Quería que fuese un tema que oliese a libertad, divertido y con mucho carácter». El de Casares, por contra, tira más a lo detectivesco. El encargado de mezclar la música, por cierto, es Warren Brown, uno de los ingenieros más buscados y queridos de Hollywood. «Es buenísimo, puro talento. Suya es, entre otras, la mezcla de 'Fantastic Four'».

El resultado se verá –y se escuchará– por primera vez en San Sebastián, donde además de abrir el ciclo, competirá en la sección oficial. «Me apetece muchísimo estar allí con todos los compañeros. El trabajo de compositor es solitario y gusta sentirse acompañado. Pero lo más interesante es ver la película por primera vez a través de los ojos del público, con una perspectiva distinta a la tuya, y encima en un festival tan prestigioso como San Sebastián, repleto de cinéfilos».

Durante la presentación de 'Blondi', en julio de 2024, Osuna contó que su sueño sería trabajar con Juan Antonio Bayona, que venía de triunfar con 'La sociedad de la nieve', rodada en Granada. «Y se ha cumplido», sonríe satisfecho. El granadino ha compuesto la banda sonora de 'Vieja loca', película de terror dirigida por el argentino Martín Mauregui y producida por J. A. Bayona. «Charlé mucho con Martín, pero también con Bayona. Me fascinó su forma de entender cómo contar historias de la forma más efectiva posible. Y me hizo pensar de otra manera en la función de la música en el cine. Y yo, que soy bastante buen estudiante, cada vez que Bayona decía algo, oía con atención máxima cada palabra para no perder detalle. Ha sido un proceso muy satisfactorio y han quedado muy contentos con la música».

La estrella de 'Vieja loca' es, nada más y nada menos, que Carmen Maura. El otro protagonista, el que sufrirá las salvajes locuras de la señora, es Daniel Hendler, sí, el mismo de '27 noches'. «Al personaje de Hendler le piden que cuide de la mujer, que no se está tomando la medicación... Y, bueno, el resto es caos absoluto». La película se estrena el 10 de octubre.

Antes de irse a dormir en Los Ángeles, Osuna se enfrenta a la misma pregunta, por si suena la flauta: ¿Con quién sueña trabajar próximamente? «Me gustaría una película en la que actúe Pedro Pascal, que es un encanto de persona». Lo curioso es que el granadino no lo conoció en los pasillos de los Estudios Fox, en realidad lo hizo en la alfombra roja del festival de Venecia, en la presentación de 'Argentina, 1985'. «Yo salí nervioso y, de repente, doscientas chicas italianas empezaron a gritar ¡Pedro! ¡Pedro! No era a mí, claro, era a Pedro Pascal que estaba detrás», ríe consciente de que, puestos a cumplir sueños, está en el lugar –la, la, land– ideal.

