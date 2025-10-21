Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lluvia intensa en Andalucía. Ideal

Un río de humedad amenaza a Andalucía: lluvias intensas con tormentas en varias zonas

Este martes lloverá en el extremo occidental de la región y el miércoles las precipitaciones se extenderán hacia el este

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 09:57

Desde principios de semana la inestabilidad y los cielos nubosos han tomado en protagonismo en prácticamente toda la Península Ibérica. Una situación que se verá reforzada los próximos días debido a la llegada de un río de humedad que dejará precipitaciones en amplias zonas del país, viéndose afectadas también numerosas provincias andaluzas.

Antes de la llegada de ese río de humedad a nuestro territorio, este martes volverá a ser un día bastante parecido al de ayer: se repetirán de nuevo los cielos cargados de nubes y las precipitaciones débiles en la mitad occidental andaluza, mientras que en la oriental el tiempo será soleado y estable durante la primera mitad del día. Será a partir de la tarde cuando la inestabilidad llegue al este de la comunidad autónoma, pudiéndose dar lluvias dispersas en puntos de Jaén y Granada durante la noche.

Desde la madrugada del miércoles se empezarán a notar los efectos del río de humedad que afectará a la Península Ibérica hasta el próximo domingo. Se espera que las primeras horas del día dejen lluvias débiles en diversos puntos de la comunidad autónoma. Una situación que se prolongará hasta mediodía en el territorio andaluz, momento en el que la situación volverá a estabilizarse y la lluvia cesará.

Lluvia e inestabilidad aparte, no se esperan grandes cambios en lo relativo a las temperaturas durante la primera mitad de la semana. Eso sí, el jueves y el viernes serán días más soleados en la región antes de que las lluvias vuelvan a tomar el protagonismo, algo que podría ocurrir durante el fin de semana.

Posibles vaguadas el fin de semana

Tras un jueves y viernes más tranquilos a nivel meteorológico, la situación volverá a cambiar el fin de semana. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra en sus modelos como la inestabilidad volverá a ganar terreno a lo largo del sábado, pudiendo dejar cielos más cubiertos de nubes y precipitaciones en la franja norte andaluza.

Además, existe la posibilidad de que el chorro polar propicie la llegada de vaguadas o de alguna DANA a nuestro territorio, por lo que las precipitaciones podrían ser de mayor intensidad durante el domingo, sobre todo en la mitad oriental de la comunidad autónoma.

