La Oriónida que se pudo ver en el cielo de Benamaurel.
La Oriónida que se pudo ver en el cielo de Benamaurel. Fernando Gómez

Un gran bólido del cometa Halley cruza el cielo de Granada

Fue producida por un fragmento del tamaño de una pelota de ping-pong del conocido cometa cuando alcanzó la atmósfera a 238.000 km/h

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 14:30

Comenta

La Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) ha informado de que la Oriónida más brillante de las registradas en las últimas horas cayó sobre Granada en la madrugada del lunes al martes «a las 0h13m26s)». Concretamente, la imagen fue capatada en Benamaurel por Fernando Gómez.

Según explica a IDEAL el coordinador de la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos, proyecto proam del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC/IEEC), Josep María Trigo, «esta Oriónida, cuya fulguración podría haber rivalizado con la luminosidad de la Luna, fue producida por un fragmento del tamaño de una pelota de ping-pong del conocido cometa 1P/Halley cuando alcanzó la atmósfera a 238.000 km/h».

Pese a su enorme velocidad, esas partículas de pocos centímetros, señala el investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC/IEEC), no constituyen ningún peligro porque la atmósfera protege de manera muy eficiente. Conforme profundizan a esa enorme velocidad, alcanzan capas atmosféricas más densas y «se desintegran (dado que la presión aerodinámica supera la consistencia del material, casi tan frágil como un castillo de arena)». De hecho, las partículas de los cometas suelen estar formadas por agregados frágiles de minerales micrométricos y materia orgánica que a una altura típica de unos 80 km se desintegran y esos materiales de grano fino quedan expuestos a la onda de choque que se forma en la parte frontal del meteoroide.

Y es que cada mes de octubre, la Tierra cruza la estela de polvo y fragmentos que dejó el cometa Halley en su órbita alrededor del Sol. Al entrar en contacto con la atmósfera, esas partículas se desintegran y producen una lluvia de meteoros: las conocidad como Oriónidas. Este 20 y 21 de octubre de 2025 alcanzan su punto máximo, por lo que es posible observar uno de los espectáculos astronómicos más esperados del otoño.

Para ello, es importante alejarse de los cascos urbanos y de la contaminación lumínica. Las partículas incandescentes se transforman en estrellas fugaces y cruzan el cielo a una velocidad de alrededor de 66 kilómetros por segundo, es decir, a 237.000 km/h.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la actividad de esta lluvia se extiende desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre, aunque el pico máximo se produjo en la madrugada del 20 al 21, coincidiendo con una Luna prácticamente nueva. Las cifras de observación oscilan entre 15 y 70 meteoros por hora, pero incluso las noches previas y posteriores pueden acaparar algunas estrellas errantes más.

Las Oriónidas toman su nombre de la constelación de Orión, el mítico cazador celeste cuya silueta resplandece en los cielos otoñales. Esta constelación, visible hacia el este a partir de la medianoche, es la referencia desde donde parecen irradiar los meteoros. Pero los expertos aconsejan no mirar directamente hacia ella y señalan que el espectáculo más impactante ocurre en los extremos del cielo, donde las trayectorias son más largas y espectaculares.

