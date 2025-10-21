Las nubes con forma de platillo volante que dejaron una impactante estampa en Granada Son habituales en esta época pero no tanto que se vean varias de menor tamaño juntas

Camilo Álvarez Granada Martes, 21 de octubre 2025, 14:10 | Actualizado 14:30h.

Se llaman nubes lenticulares y surgen cuando «asciende el aire húmedo, y al encontrarse con una montaña, como en este caso Sierra Nevada o más al sur la Sierra de Alhama, el relieve provoca que ese aire ascienda y justo encima de los sistemas montañosos se ven más, en Sierra Nevada es habitual». Lo explica Adrián González (@Granada_Meteo), experto en meteorología.

Algunas de ellas se pudieron ver en el atardecer de este lunes y fueron muchos los granadinos los que, atraídos por su belleza, sacaron el móvil para dejar la imagen registrada en sus dispositivos.

¿Cómo se forman? Las corrientes fuertes en las capas altas son las que van moldeando estas nubes, generando unas formas tan estéticas que dejan fotos tan espectaculares como las que se han podido ver este lunes en Granada, apunta Adrián.

«El pico de una montaña, como por ejemplo el Veleta, es como un torno que moldea la nube y por eso adquiere esa forma tan característica de platillo». Pueden permanecer durante horas en el cielo y se dice que anuncian cambios de tiempo, «aunque no siempre es así». Sin embargo, en este caso parece que sí es el preludio de la llegada de un frente que puede dejar algo de lluvia en Granada, aunque se espera que sea «poca cosa». De hecho, la Aemet habla de precipitaciones de madrugada.

Estas nubes lenticulares son habituales en otoño y con la luz del atardecer ofrecen una estampa muy llamativa. En este caso concreto en Granada, al haber muchas juntas, la postal era más estética aún.