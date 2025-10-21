Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nubes lenticulares con forma de platillo en el cielo de Granada este lunes al atardecer. Adrián González

Las nubes con forma de platillo volante que dejaron una impactante estampa en Granada

Son habituales en esta época pero no tanto que se vean varias de menor tamaño juntas

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 14:10

Comenta

Se llaman nubes lenticulares y surgen cuando «asciende el aire húmedo, y al encontrarse con una montaña, como en este caso Sierra Nevada o más al sur la Sierra de Alhama, el relieve provoca que ese aire ascienda y justo encima de los sistemas montañosos se ven más, en Sierra Nevada es habitual». Lo explica Adrián González (@Granada_Meteo), experto en meteorología.

MÁS INFORMACIÓN

Algunas de ellas se pudieron ver en el atardecer de este lunes y fueron muchos los granadinos los que, atraídos por su belleza, sacaron el móvil para dejar la imagen registrada en sus dispositivos.

¿Cómo se forman? Las corrientes fuertes en las capas altas son las que van moldeando estas nubes, generando unas formas tan estéticas que dejan fotos tan espectaculares como las que se han podido ver este lunes en Granada, apunta Adrián.

C. B.

«El pico de una montaña, como por ejemplo el Veleta, es como un torno que moldea la nube y por eso adquiere esa forma tan característica de platillo». Pueden permanecer durante horas en el cielo y se dice que anuncian cambios de tiempo, «aunque no siempre es así». Sin embargo, en este caso parece que sí es el preludio de la llegada de un frente que puede dejar algo de lluvia en Granada, aunque se espera que sea «poca cosa». De hecho, la Aemet habla de precipitaciones de madrugada.

Estas nubes lenticulares son habituales en otoño y con la luz del atardecer ofrecen una estampa muy llamativa. En este caso concreto en Granada, al haber muchas juntas, la postal era más estética aún.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  5. 5

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  6. 6 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  7. 7

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  8. 8

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  9. 9 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»
  10. 10 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las nubes con forma de platillo volante que dejaron una impactante estampa en Granada

Las nubes con forma de platillo volante que dejaron una impactante estampa en Granada