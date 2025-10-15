Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Moreno y Sanz, ayer durante la toma de posesión. Europa Press

Moreno recurre al todoterreno Antonio Sanz para hacer frente a la crisis en la sanidad

«No hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo», reconoce el presidente

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:51

Comenta

Juanma Moreno ha optado por dar un giro de 180 grados para hacer frente a la crisis abierta en la Consejería de Salud, la que ... más dolores de cabeza le ha traído desde que es presidente de la Junta de Andalucía. Después de intentar resolver los problemas en esa área con una consejera de un perfil técnico –la dimitida Rocío Hernández llegó hace 15 meses sin ninguna experiencia política y con prestigio por su experiencia en el campo de la atención primaria–, el presidente de la Junta ha decidido poner al frente a uno de sus consejeros de más alto perfil político, el titular de Presidencia, Antonio Sanz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  4. 4 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  5. 5 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  6. 6 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  7. 7 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  8. 8 Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia»
  9. 9

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina
  10. 10 Auxilian en la feria de Íllora a una mujer que perdió la conciencia y convulsionó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno recurre al todoterreno Antonio Sanz para hacer frente a la crisis en la sanidad

Moreno recurre al todoterreno Antonio Sanz para hacer frente a la crisis en la sanidad