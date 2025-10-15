De superviviente del 'arenismo' a hombre fuertede Moreno

Si se echa un vistazo a la hemeroteca de los últimos treinta años hay un nombre que se repite con frecuencia como uno de los ... protagonistas de la política andaluza. Es el de Antonio Sanz, quien unas veces desde el primer plano y otras desde la segunda línea ha jugado un papel destacado tanto en responsabilidades institucionales como en el seno de su partido, el PP. Un superviviente curtido junto al histórico Javier Arenas y que ahora se convierte en el hombre fuerte de Juanma Moreno como responsable de la Consejería de Sanidad, donde tiene la misión de encauzar la crisis abierta por los errores en el cribado del cáncer de mama y que ha provocado un incendio político y social a pocos meses de las elecciones autonómicas.

Con un marcado perfil político y un estilo pragmático, Moreno ha apostado por una persona curtida en la gestión, con entrega y dedicación, con capacidad de crear equipos y acostumbrado a lidiar con eficiencia ante situaciones complicadas como demostró frente a catástrofes como los incendios o las inundaciones en Andalucía, según destacan quienes lo conocen.

El nuevo titular de Sanidad llegó a la Junta en enero 2019 cuando el PP logró por primera vez el gobierno autonómico. Fue nombrado viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior situándose como número dos de Elías Bendodo, en esos momentos hombre fuerte de Juanma Moreno. Un puesto que ahora ocupa Sanz (Jerez de la Frontera, 1968), quien en estos siete años ha ido escalando en responsabilidades y relevancia dentro del ejecutivo andaluz.

Trayectoria

Es, por el momento la última parada de una trayectoria política que comenzó con apenas 15 años al afiliarse a los círculos juveniles de la entonces Alianza Popular. Es a principios de los años 90 del pasado siglo cuando este abogado da el salto a la política regional. En 1993 con la llegada de Arenas a la presidencia del PP-A y en el marco del proceso de renovación generacional lo incorpora a la dirección regional, donde llegó a ser el secretario general del partido entre 1999 y 2004. También ocupó el cargo de presidente del PP de Cádiz en dos etapas. Fue en 1994 cuando entró por primera vez en el Parlamento andaluz por su provincia natal y en el Hospital de las Cinco Llagas donde ocupó escaño de forma ininterrumpida hasta 2015, siendo portavoz en dos ocasiones (1997-1999 y 2001-2004). Tras dejar la Cámara autonómica es nombrado como Delegado del Gobierno en Andalucía permaneciendo en el cargo hasta la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. En ese momento fue elegido senador por designación autonómica –también lo fue entre 2012 y 2015– y permaneció en la Cámara Alta hasta que fue llamado a formar parte de la Junta.

Allí se reencontró con Moreno y Bendodo, quienes como él y su padrino político, Javier Arenas, habían apostado por la derrotada Soraya Sáenz de Santamaría en la batalla que se abrió por el liderazgo tras la marcha de Mariano Rajoy y que ganó Pablo Casado. Desde el feudo andaluz, Sanz ha ido ganando de nuevo poder político en la región y a nivel nacional, donde Feijóo le nombró en julio coordinador nacional para Interior y Emergencias del PP.