Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Sanz, consejero de Sanidad. IDEAL
Perfil

De superviviente del 'arenismo' a hombre fuertede Moreno

Sanz es un veterano con más de tres décadas en la política andaluza donde ha ocupado puestos de relevancia en el Parlamento y el PP y que ha ido ganando protagonismo en la Junta

Antonio M. Romero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:50

Comenta

Si se echa un vistazo a la hemeroteca de los últimos treinta años hay un nombre que se repite con frecuencia como uno de los ... protagonistas de la política andaluza. Es el de Antonio Sanz, quien unas veces desde el primer plano y otras desde la segunda línea ha jugado un papel destacado tanto en responsabilidades institucionales como en el seno de su partido, el PP. Un superviviente curtido junto al histórico Javier Arenas y que ahora se convierte en el hombre fuerte de Juanma Moreno como responsable de la Consejería de Sanidad, donde tiene la misión de encauzar la crisis abierta por los errores en el cribado del cáncer de mama y que ha provocado un incendio político y social a pocos meses de las elecciones autonómicas. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  4. 4 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  5. 5 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  6. 6 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  7. 7 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  8. 8 Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia»
  9. 9

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina
  10. 10 Auxilian en la feria de Íllora a una mujer que perdió la conciencia y convulsionó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De superviviente del 'arenismo' a hombre fuertede Moreno

De superviviente del &#039;arenismo&#039; a hombre fuertede Moreno