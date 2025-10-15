Juanma Moreno: «No hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo» El presidente de la Junta reconoce las carencias del sistema de salud y adelanta que se le destinarán 16.000 millones en los próximos presupuestos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aprovechó el acto de toma de posesión de los consejeros Antonio Sanz y Carolina España en sus nuevas responsabilidades para reconocer que el sistema sanitario andaluz presenta aún carencias a pesar del esfuerzo inversor realizado por su administración. «No hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo», admitió.

Moreno desveló su intención de convertir lo que hasta ahora ha sido el talón de Aquiles de su administración en la prioridad absoluta de su gobierno para los ocho meses que restan aún para las elecciones, lo que se traducirá en una doble iniciativa simbólica y presupuestaria. Por un lado, la Consejería de Sanidad, acompañada de las competencias de Presidencia y Emergencias, pasa a ser la primera en el orden de prevalencia en el Gobierno andaluz, cuya composición se reduce de 13 a 12 consejerías. En el material, el presidente adelantó que en los Presupuestos de la Administración autonómica para 2026, el área sanitaria contará con una partida de 16.000 millones de euros, la más importante de la historia.

Para esto, dijo, ha sido necesario que el resto de las consejerías resignaran parte de sus aspiraciones presupuestarias, lo que demuestra la importancia capital que Moreno asigna a la necesidad de mejorar la gestión en esta área. «Hace falta un empujón de adaptación y reorganización», subrayó.

Tras reconocer en Sanz su capacidad de trabajo, de gestión y de diálogo, le pidió que escuche tanto a los profesionales como a los usuarios de la sanidad y le encargó que convoque una comisión de expertos para empezar a trabajar en un nuevo modelo de gestión.

Aunque reconoció que se trata de una tarea que no se puede concluir en el tiempo que resta hasta el final de la legislatura -a la que apenas le quedan ocho meses-, dijo que al menos debe iniciarse ahora para que el próximo gobierno la continúe.

También reivindicó al sistema de salud andaluz como uno de los mejores que hay en España y advirtió a la oposición de que confundir la crítica legítima con la que hace perder la credibilidad en el sistema es un grave error.