El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se estrena con un anuncio de 106 millones para todos los planes de cribado

Héctor Barbotta Sevilla Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:07

El Gobierno andaluz pondrá en marcha una reestructuración de todos los planes de cribado de cáncer que se realizan en la comunidad que supondrá una inversión de 106 millones de euros. Con este anuncio se ha estrenado el consejero Antonio Sanz en su primera comparecencia tras ser confirmado como titular de la Consejería de Sanidad.

Tras anunciar la semana pasada un plan de choque para afrontar la crisis en el programa de cáncer de mama, la Junta quiere impulsar ahora un plan integral que afecta a todos los cribados y que obligará a la contratación de 785 nuevos profesionales, incluidos facultativos, otros profesionales sanitarios y administrativos. El objetivo es que todos ellos se incorporen al Servicio Andaluz de Salud (SAS) antes de fin de año. El apartado de personal supondrá una inversión de 15 millones de euros, mientras que otros 30 se destinarán a infraestructuras.

Los programas de prevención del cáncer de colon y el de cuello de útero implicarán una inversión de 89 millones y la contratación de 586 profesionales

La iniciativa anunciada este miércoles en relación con los programas de prevención del cáncer de colon y el de cuello de útero implicará una inversión de 89 millones de euros y la contratación de 586 profesionales, incluidos 178 médicos especialistas, 134 enfermeras, técnicos en anatomía patológica y en cuidados auxiliares, informáticos y administrativos.

La consejera de Hacienda, Carolina España, explicó que este plan se financiará mediante una «optimización de recursos» y de partidas que no se han consumido íntegramente.

Programas más claros y eficaces

El plan presentado por Sanz, que persigue los programas de detección del cáncer sean más claros, rápidos y eficaces, incluye una ampliación de los equipos asistenciales, nuevas contrataciones que consoliden las plantillas estables, el aumento en los incentivos al personal e incremento de las remuneraciones de horas extras y autoconciertos.

También se destinarán recursos a un fortalecimiento de la comunicación mediante la incorporaciónde herramientas de automatización inteligente y la supervisión, control y evaluación periódica, según explicó Sanz. El objetivo es consolidar los avances en la implantación de los programas y garantizar su desarrollo homogéneo en toda Andalucía; asegurar una atención personalizada y comprensible, con comunicación clara y acompañamiento continuo; reforzar recursos humanos, infraestructuras y equipamiento diagnóstico e impulsar la transformación digital de los procesos, mejorando la trazabilidad y la coordinación clínica.

Sanz dejó en un segundo plano la posibilidad de que se produzcan nuevos ceses en la estructura del SAS y en concreto en el hospital sevillano Virgen del Rocío, donde se detectó el 90 por ciento de los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama. «Si tienen que haber cambios los habrá, pero no lo esperen con inmediatez», dijo el consejero, que señaló que su prioridad es volcarse con la puesta en marcha de estos cambios.