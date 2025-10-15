Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Sanz, este mediodía tras el Consejo de Gobierno. EFE/Julio Muñoz
Política andaluza

El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se estrena con un anuncio de 106 millones para todos los planes de cribado

Sanidad prevé incorporar 785 profesionales antes de fin de año y aumentar incentivos y remuneraciones de horas extras

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:07

Comenta

El Gobierno andaluz pondrá en marcha una reestructuración de todos los planes de cribado de cáncer que se realizan en la comunidad que supondrá una inversión de 106 millones de euros. Con este anuncio se ha estrenado el consejero Antonio Sanz en su primera comparecencia tras ser confirmado como titular de la Consejería de Sanidad.

MÁS INFORMACIÓN

Tras anunciar la semana pasada un plan de choque para afrontar la crisis en el programa de cáncer de mama, la Junta quiere impulsar ahora un plan integral que afecta a todos los cribados y que obligará a la contratación de 785 nuevos profesionales, incluidos facultativos, otros profesionales sanitarios y administrativos. El objetivo es que todos ellos se incorporen al Servicio Andaluz de Salud (SAS) antes de fin de año. El apartado de personal supondrá una inversión de 15 millones de euros, mientras que otros 30 se destinarán a infraestructuras.

Los programas de prevención del cáncer de colon y el de cuello de útero implicarán una inversión de 89 millones y la contratación de 586 profesionales

La iniciativa anunciada este miércoles en relación con los programas de prevención del cáncer de colon y el de cuello de útero implicará una inversión de 89 millones de euros y la contratación de 586 profesionales, incluidos 178 médicos especialistas, 134 enfermeras, técnicos en anatomía patológica y en cuidados auxiliares, informáticos y administrativos.

La consejera de Hacienda, Carolina España, explicó que este plan se financiará mediante una «optimización de recursos» y de partidas que no se han consumido íntegramente.

Programas más claros y eficaces

El plan presentado por Sanz, que persigue los programas de detección del cáncer sean más claros, rápidos y eficaces, incluye una ampliación de los equipos asistenciales, nuevas contrataciones que consoliden las plantillas estables, el aumento en los incentivos al personal e incremento de las remuneraciones de horas extras y autoconciertos.

También se destinarán recursos a un fortalecimiento de la comunicación mediante la incorporaciónde herramientas de automatización inteligente y la supervisión, control y evaluación periódica, según explicó Sanz. El objetivo es consolidar los avances en la implantación de los programas y garantizar su desarrollo homogéneo en toda Andalucía; asegurar una atención personalizada y comprensible, con comunicación clara y acompañamiento continuo; reforzar recursos humanos, infraestructuras y equipamiento diagnóstico e impulsar la transformación digital de los procesos, mejorando la trazabilidad y la coordinación clínica.

Sanz dejó en un segundo plano la posibilidad de que se produzcan nuevos ceses en la estructura del SAS y en concreto en el hospital sevillano Virgen del Rocío, donde se detectó el 90 por ciento de los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama. «Si tienen que haber cambios los habrá, pero no lo esperen con inmediatez», dijo el consejero, que señaló que su prioridad es volcarse con la puesta en marcha de estos cambios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  2. 2 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  3. 3 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  4. 4

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  5. 5

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte
  6. 6 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  7. 7 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  8. 8 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  9. 9 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada
  10. 10 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se estrena con un anuncio de 106 millones para todos los planes de cribado

El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se estrena con un anuncio de 106 millones para todos los planes de cribado