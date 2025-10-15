Juanma Moreno confía en Antonio Sanz para superar la crisis en la Consejería de Salud

Héctor Barbotta Sevilla Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:31 | Actualizado 11:43h. Comenta Compartir

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, seguirá al frente de la cartera de Salud. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado esta mañana que el número dos del Gobierno será a partir de ahora consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias. El cambio obligará posiblemente a algunos ajustes menores en la estructura del Ejecutivo.

Sanz continuará así al frente de la cartera que ha demostrado ser la más volátil en la presente legislatura, la primera en la que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, donde deberá hacer frente a la mayor crisis política de la presente legislatura.

El presidente ha fundamentado el nombramiento en la experiencia de gestión de Sanz y su capacidad de trabajo y diálogo. El nuevo consejero se convierte en la tercera persona que ocupa ese puesto durante esta legislatura después de Catalina García lo hiciera durante la primera mitad del mandato para ceder el relevo a Rocío Hernández, quien apenas ha durado 15 meses en el cargo debido al estallido de la crisis por los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama precipitó su cese.

Su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura. #AndalucíaAvanza — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 15, 2025

La designación de Sanz supone un rotundo cambio de criterio para dirigir la cartera de Sanidad. No se sabía si Moreno optaría otra vez por un perfil técnico, como el de la anterior titular, o elegiría alguien de un perfil más político para poner al frente de la Consejería con mayor dotación presupuestaria de la Administración andaluza pero también la que más dolores de cabeza le ha causado al presidente en esta legislatura de su mayoría absoluta.

El nombramiento del consejero del consejero de Presidencia, que mantendrá esa responsabilidad al igual que la de Emergencias, revela que se ha optado por un perfil claramente político, posiblemente el más político de todo el Consejo de Gobierno, e invita a concluir que en el Gobierno andaluz se valora que la naturaleza de los problemas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) requieren de decisiones más políticas que técnicas.

Sanz de hace cargo de esa manera de una Consejería que ya lleva en el centro del huracán desde la época de gobiernos socialistas del que no ha podido escapar en los últimos años, primero debido a la pandemia; después, por las listas de espera y los problemas en la atención y primaria y más recientemente, por la crisis en el programa de cribado de cáncer de mama.

El nuevo consejero tiene ante sí el desafío urgente de dar una rápida y efectiva solución a este problema y aplicar con éxito el plan de choque anunciado por la Junta el mismo día en el que Juanma Moreno anunció el cese de Hernández.

El presidente adelantó posteriormente que se aplicarán otras medidas complementarias y admitió que habrá más ceses en la Consejería de Salud, tarea de la que también tendrá que hacerse cargo el nuevo consejero.

En la semana transcurrida desde la salida de Rocío Hernández, la Consejería de Salud ha estado provisionalmente a cargo del titular de Presidencia, Antonio Sanz, quien este fin de semana adelantó también otras medidas que se pondrán en marcha para mejorar la gestión en otros programas de cribado del cáncer. Ahora ya se sabe que el propio Sanz será el encargado de gestionar esos cambios.