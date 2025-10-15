Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad. Sur
Política andaluza

Juanma Moreno confía en Antonio Sanz para superar la crisis en la Consejería de Salud

El presidente de la Junta de Andalucía mantiene al consejero de Presidencia al frente de Sanidad

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:31

Comenta

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, seguirá al frente de la cartera de Salud. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado esta mañana que el número dos del Gobierno será a partir de ahora consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias. El cambio obligará posiblemente a algunos ajustes menores en la estructura del Ejecutivo.

Sanz continuará así al frente de la cartera que ha demostrado ser la más volátil en la presente legislatura, la primera en la que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, donde deberá hacer frente a la mayor crisis política de la presente legislatura.

El presidente ha fundamentado el nombramiento en la experiencia de gestión de Sanz y su capacidad de trabajo y diálogo. El nuevo consejero se convierte en la tercera persona que ocupa ese puesto durante esta legislatura después de Catalina García lo hiciera durante la primera mitad del mandato para ceder el relevo a Rocío Hernández, quien apenas ha durado 15 meses en el cargo debido al estallido de la crisis por los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama precipitó su cese.

La designación de Sanz supone un rotundo cambio de criterio para dirigir la cartera de Sanidad. No se sabía si Moreno optaría otra vez por un perfil técnico, como el de la anterior titular, o elegiría alguien de un perfil más político para poner al frente de la Consejería con mayor dotación presupuestaria de la Administración andaluza pero también la que más dolores de cabeza le ha causado al presidente en esta legislatura de su mayoría absoluta.

El nombramiento del consejero del consejero de Presidencia, que mantendrá esa responsabilidad al igual que la de Emergencias, revela que se ha optado por un perfil claramente político, posiblemente el más político de todo el Consejo de Gobierno, e invita a concluir que en el Gobierno andaluz se valora que la naturaleza de los problemas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) requieren de decisiones más políticas que técnicas.

Sanz de hace cargo de esa manera de una Consejería que ya lleva en el centro del huracán desde la época de gobiernos socialistas del que no ha podido escapar en los últimos años, primero debido a la pandemia; después, por las listas de espera y los problemas en la atención y primaria y más recientemente, por la crisis en el programa de cribado de cáncer de mama.

El nuevo consejero tiene ante sí el desafío urgente de dar una rápida y efectiva solución a este problema y aplicar con éxito el plan de choque anunciado por la Junta el mismo día en el que Juanma Moreno anunció el cese de Hernández.

El presidente adelantó posteriormente que se aplicarán otras medidas complementarias y admitió que habrá más ceses en la Consejería de Salud, tarea de la que también tendrá que hacerse cargo el nuevo consejero.

En la semana transcurrida desde la salida de Rocío Hernández, la Consejería de Salud ha estado provisionalmente a cargo del titular de Presidencia, Antonio Sanz, quien este fin de semana adelantó también otras medidas que se pondrán en marcha para mejorar la gestión en otros programas de cribado del cáncer. Ahora ya se sabe que el propio Sanz será el encargado de gestionar esos cambios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  4. 4 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  5. 5 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  6. 6 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  7. 7 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  8. 8 La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros
  9. 9 El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo
  10. 10 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Juanma Moreno confía en Antonio Sanz para superar la crisis en la Consejería de Salud

Juanma Moreno confía en Antonio Sanz para superar la crisis en la Consejería de Salud