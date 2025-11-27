Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. EP

Moreno anuncia mamografía, ecografía y biopsia en un «acto único» en casos de cribado con «altas sospechas»

El presidente ha sostenido que su Gobierno ha respondido «en tiempo récord» a los fallos del cribado

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:18

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el Debate del Estado de la Comunidad que en los casos ... de «altas sospechas» de cáncer de mama –BI-RADS (Sistema de Datos e Informes de Imágenes de Mama) 4 y 5– las pacientes tendrán su mamografía, ecografía e incluso biopsia en un «acto único». Con esta medida, «vamos a evitar que tengan que volver varias veces al hospital y vamos a acelerar el diagnóstico», ha subrayado el presidente Moreno.

