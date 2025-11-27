Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, a su llegada al debate acompañado del consejero de Sanidad, el presidente del Parlamento y los portavoces del PP. María José López / Europa Press
Debate sobre el estado de la Comunidad

Juanma Moreno: «La privatización de la sanidad es una gran mentira de la izquierda, una gran estafa»

El presidente de la Junta acepta el reto de la oposición, reivindica su gestión y asegura que la sanidad ha salido reforzada de la crisis de los cribados

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:48

Comenta

«Una rotunda y categórica mentira, una gran estafa». Con estas palabras, Juanma Moreno se ha referido a las continuas acusaciones que desde la oposición ... le lanzan sobre un supuesto proceso privatizador de la sanidad andaluza. Lo hizo durante su primera intervención en el debate sobre el estado de la comunidad, el último de la presente legislatura, que convirtió en un profuso balance de su gestión al frente de la Junta de Andalucía no durante este ejercicio ni durante el actual mandato, sino sobre los casi siete años que lleva como presidente.

