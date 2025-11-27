Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (i). EP

El SAS incluirá la vacuna del rotavirus a lactantes, «la causa más frecuente de gastroenteritis en la infancia»

«Somos pioneros en vacunar contra la gripe a niños de 6 a 59 meses y la única comunidad que ha ampliado la vacuna del papiloma humano a los varones entre 12 y 18 años», ha apuntado el presidente Juanma Moreno

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, incluirá la vacuna del rotavirus ... para los lactantes, «la causa más frecuente de gastroenteritis en la infancia» y una petición que venían «solicitando los padres desde hace tiempo». Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su intervención en el Debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento autonómico, en la que ha recordado que el SAS ya ha incorporado «gratis» la vacuna contra la meningitis entre los doce meses y los 12 años y la inmunización contra la bronquiolitis, que «ha reducido un 80% la hospitalización de los lactantes».

