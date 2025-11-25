Antonio Escribano, nutricionista en Canal Sur: «El aceite en el café entra más rápido en el duodeno»

Un truco para comenzar el día que puede mejorar la salud. Lo recomienda un nutricionista tras comprobar en primera persona sus beneficios. El médico y ... nutricionista Antonio Escribano ha desvelado una práctica diaria que ha seguido durante casi cinco décadas. Lo explicó en el programa 'Salud al día' de Canal Sur y en un vídeo en su cuenta de Instagram (@drantonioescribanozafra).

«Lo primero que hago por las mañanas es tomarme un café con poquito café y bastante leche, y dos cucharadas de aceite de oliva», contó Escribano. El doctor Escribano explicó que, en su familia, había antecedentes de problemas de vesícula. Motivo por el cual hace años incorporó el aceite de oliva al café diario: «Si vacía la vesícula biliar, impide que se formen cálculos. Puede ser un preventivo», explica.

De hecho, en su vídeo de Instagram, el doctor comenta cómo esta práctica forma parte de su rutina diaria y anima a sus seguidores a probarlo. Destaca que los beneficios van más allá de la digestión, ya que se trata de aprovechar las grasas saludables que aporta al organismo el aceite de oliva.

«¿Dos cucharadas de aceite en el café? ¿No sabe mal?», plantea el nutricionista ante las preguntas que surgen cuando explica esta práctica. «No es que sepa bien, es que es exquisito. Yo ya no sé tomarme un café sin aceite», asegura. Para él, esta mezcla de café, leche y aceite se ha convertido en un sabor agradable que acompaña sus mañanas desde hace años.

Además, el nutricionista incide en que que esta forma de consumir el aceite tiene una ventaja importante sobre otras como ponerlo en la tostada: «Con el café es más directo. Entra más rápido en el duodeno y vacía la vesícula de forma inmediata». Es decir, el organismo recibe el aceite prácticamente al instante, optimizando su efecto digestivo y preventivo.

Antonio Escribano recomienda usar dos cucharadas de postre de aceite de oliva virgen extra en un café con leche ligero. Según su experiencia, esta cantidad cubre buena parte de las necesidades diarias y permite aprovechar al máximo las propiedades del aceite. Además, el doctor recomienda, al igual que hace él, combinar este hábito con un consumo abundante de fruta a lo largo de la mañana, para así asegurar un desayuno equilibrado y rico en nutrientes.