Un profesor de nutrición alerta sobre el jamón serrano: «No es algo que se pueda comer todos los días» Señala el exceso de sal y algunos aditivos perjudiciales para la salud

El aviso de un nutricionista por el abuso en el consumo de jamón

C. L. Martes, 14 de octubre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El jamón serrano es uno de los productos estrella de la cocina española y su consumo es habitual en muchos hogares. Existen múltiples opciones más asequibles o solo al alcance de algunos bolsillos. Aparece como apertivo en muchas mesas o como alternativa para el bocadillo, pero un nutricionista advierte de su consumo y de los problemas que puede generar si no se come con moderación.

El jamón serrano es una alternativa sana para incorporar las proteínas que tanto necesita el cuerpo, pero viene acompañado por altos niveles de grasas saturadas y sal. A algunos incluso se les agrega nitrito, un aditivo que se ha asociado con la aparición de diferentes tipos de cáncer.

Lo advierte Jordi Salas, investigador y profesor de nutrición de la Universidad Rovira i Virgili, de Cataluña, que apunta que es una carne procesada: «Incluso, si partimos de la clasificación NOVA, sería un ultraprocesado, porque no solo se le añade sal, sino también nitrificantes que lo conservan y previene que no se oscurezca».

En algunas ocasiones también se les incorpora azúcares, fibras vegetales, espesantes y otros aditivos que también son nocivos para la salud.

Sin embargo, Salas no considera perjudicial comerlas ocasionalmente y se aleja de algunas tendencias en redes que hablan de eliminar definitivamente de las meriendas y el picoteo las salazones, embutidos y carnes preparadas en general. «Todo depende del resto de la dieta. No es algo que se pueda comer todos los días, pero si lo tomas de vez en cuando dentro de un patrón saludable, no pasaría nada».

También reconoce el investigador que los productos de cerdos alimentados con bellotas tienen una mayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, pero esto no los hace muy diferentes o más saludables que los cerdos con los que se produce el jamón serrano.

Considera que el mayor problema de esta clase de productos, además de la grasa, es la sal: «La sal es el ingrediente que contribuye a más muertes dentro de los factores alimentarios. Por eso se recomienda reducirla, no solo con el salero, sino con una menor ingesta de los alimentos procesados».

Temas

Cerdos

Alimentación

Consumo