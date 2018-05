Los 5 tipos de coches que más van a sufrir la nueva ITV Aunque ya está en vigor, quizá no notes demasiados cambios: todo depende de si tu coche es uno de estos CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Jueves, 24 mayo 2018, 11:30

La nueva Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que busca mejorar la situación del parque automovilístico español con coches que emitan menos emisiones y sean más seguros, ya está en vigor. Sin embargo, no a todos los conductores les va a afectar el funcionamiento de la nueva ITV pues en algunos casos las diferencias con la anterior serán mínimas.

Sobre todo teniendo en cuenta que muchas estaciones de ITV aún no están preparadas para los nuevos métodos de inspección. No en vano, a pesar de estar ya en vigor la norma, no será hasta dentro de un año cuando todas las ITVs tengan que estar al día para revisar a los vehículos.

Así las cosas, los coches que sean anteriores a 2009 no notarán demasiadas diferencias. Porque la ITVno revisará en profundidad sus sistemas de información ya que no tienen calificación Euro 5 y 6 de Europa. Algo que va ligado al hecho de que los conductores de diésel o gasolina no tendrán un trato diferente. Ambos serán revisados según los mismos estándares.

Los que sí notarán diferencias serán quienes modifiquen sus filtros de partículas. Estos conductores serán inspeccionados intensivamente para evitar que sus modificaciones acaben suponiendo más emisiones contaminantes que perjudiquen a la salud.

Quienes tengan que viajar mucho sí notarán un cambio a mejor. Porque ahora la ITV permitirá hacer una segunda inspección en cualquier otra estación diferente a la primera. Eso sí, si tienes un coche de más de 30 años, no tendrás que preocuparte por pasarla pues se considerará vehículo histórico. Hasta ahora los mismos eran los coches de más de 25 años.