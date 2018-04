«Pierde medio kilo al día»: la polémica 'dieta a prueba de balas' con café que es un éxito Su creador asegura que tomar café con mantequilla por la mañana nos aporta 400 calorías, «una energía suficiente» para empezar al día. Y sostiene que «adelgaza» IDEAL.ES Domingo, 29 abril 2018, 12:47

A la ya conocida 'dieta de la banana matinal' se le suma ahora una que igualmente se está extiendiendo cada vez más por todo el mundo. Es la 'dieta a prueba de balas' (The Bulletproof Diet) promocionada por su creador, el emprendedor tecnológico (y millonario) Dave Asprey y que choca con la rara dieta 400-600-600 que quiere España y que hace adelgazar a los ingleses.

«Pierde medio kilo al día. Recupera la energía y la concentración. Mejora tu vida«. Esa es la premisa de Asprey quien, en 2004 el Himalaya, se quedó prendado por la fortaleza física y mental de los sherpas. Ellos eran más pequeños que él pero podían levanr el doble de peso y soportar temperaturas bajísimas sin protección.

Desde entonces, Asprey asegura que ha invertido 300.000 dólares durante 15 años. Ha perdido 45 kilos y aumentando su coeficiente intelectual en 20 puntos. La razón de su fortaleza radica en el té con mantequilla de yak que tomaban los sherpas y que les ayuda a conservar la temperatura corporal. «Beben hasta 40 vasos al día«, revela él.

Galería. David Asprey

Al llegar a casa inventó el café «a prueba de balas», que consiste en mezclar ese té con mantequilla ecológica y una cucharadita de aceite de coco.

Asprey asegura que tomar café con mantequilla por la mañana nos aporta 400 calorías, «una energía suficiente» para empezar al día. Y sostiene que «adelgaza, ya que el cuerpo no tiene apenas reservas de carbohidratos durante el comienzo de la jornada y se ve obligado a quemar grasas para obtener energía»

Su libro The Bulletproof diet (Rodale Books), donde explica que es «mejor emprendedor, mejor marido y mejor padre» desde que sigue esta dieta, es un éxito de ventas. Asprey asegura que para elaborar su dieta ha leído miles de investigaciones y ha estado más de 10 años trabajado con algunos de los nutricionistas de más renombre. Sin embargo, algunas de sus reglas no han sido bien acogidas por profesionales de la salud, que le critican de «extravagancia pseudocientífica».

Estos son sus trece principios básicos, recogidos textualmente en su página web:

1. Elimina el azúcar

Esto incluye el azúcar convencional, pero también las bebidas energéticas, la miel, el agave y todo lo que contenga fructosa.

2. Remplaza las calorías del azúcar con grasas saludables

Pero no cualquier grasa saludable. Asprey quiere que adquieras sus grasas saludables: mantequilla de vacas alimentadas con hierba (de la que él promociona), ghee, Brain Octane™, Upgraded™ MCT oil, o aceite de coco.

3. Elimina el gluten en cualquier forma

Esto incluye dejar de comer por completo pan, cereales y pasta. Tampoco se puede remplazar estos cereales por sustitutos libres de gluten. Los carbohidratos no tienen cabida en la dieta «a prueba de balas».

4. Elimina los cereales y los aceites derivados de estos

Ni maíz, ni soja ni canola. Tampoco aceites de nuez, lino o cacachuete.

5. Elimina todos los aditivos sintéticos

Evita los colorantes y conservantes. También los edulcorantes y los aromatizantes artificiales.

6. Come cantidades significativas de carne alimentada con pasto

La carne de ternera, cordero o buey es la mejor. También puedes comer pescado, huevos y marisco.

7. Elimina las legumbres

Ni judías, ni garbanzos ni lentejas. Si no puedes aguantar sin comer judías puedes ponerlas a remojo, esperar a que germinen y entonces cocinarlas.

8. Elimina todos los lácteos procesados o pasteurizados

En la dieta «a prueba de balas» no están prohibidos los lácteos pero deben ser ecológicos y sin desgrasar. La leche sólo vale si es fresca.

9. Todo lo que comas debe ser ecológico y el pescado salvaje

Puedes comer también huevos y algo de cerdo, pavo o pato (aunque es peor que la roja).

10. Consume vegetales y frutas ecológicas

Debemos evitar cualquier daño que pueda hacernos la industria.

11. Cocina lentamente

Para cocinar ni frías ni uses el microondas, en la medida de lo posible cuece los alimentos a baja temperatura.

12. Limita el consumo de frutas a una o dos piezas al día

Como explica Asprey en The Telegraph «la fruta es un caramelo», tiene mucha fructosa, no aporta la suficiente energía y causa hambre. Él, directamente, no la come.

13. Añade especias

Da sabor a tus platos con especias como el tomillo o el romero. Nunca utilices especias procesadas.