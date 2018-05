14 casos en los que debes hablar con tu médico antes de tomar paracetamol El fármaco más famoso del mundo suele administrarse libremente, pero hay situaciones que exigen el consejo profesional IDEAL.ES Lunes, 14 mayo 2018, 00:57

Mucho se ha hablado del paracetamol en los últimos tiempos. Junto con el ibuprofeno y el nolotil son los medicamentos que casi todo el mundo tiene en su cajón de las medicinas. No obstante, su libre toma debe de ser vigilada en ocasiones.

Existe el serio riesgo por intoxicación por paracetamol, más allá de que diversas situaciones médicas determinan que su ingesta debe de estar controlada por los expertos.

Según la Agencia Española de Medicamentos estos son los 14 casos en los que no se debe tomar paracetamol si no has hablado antes con tu médico o farmacéutico para obtener el pertinente consejo profesional al respecto.

Si estás utilizando algunos de los siguientes medicamentos puede ser necesario modificar la dosis de algunos de ellos o parar su tratamiento:

1. Medicamento para evitar coágulos en la sangre: Anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina).

2. Medicamentos para tratar la epilepsia: Antiepilépticos (lamotrigina, fenitoina u otras hidantoínas, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona, carbamacepina).

3. Medicamentos para tratar la tuberculosis: (isoniazida, rifampicina).

4. Medicamentos para tratar la depresión y las convulsiones: Barbitúricos (utilizados como hipnóticos, sedantes y anticonvulsivantes).

5. Medicamentos para disminuir los niveles de colesterol en sangre: (colestiramina).

6. Medicamentos utilizados para aumentar la eliminación de orina (diuréticos del asa como los del grupo furosemida).

7. Medicamentos utilizados para el tratamiento de la gota (probenecid y sulfinpirazona).

8. Medicamentos utilizados para evitar náuseas y vómitos: Metoclopramida y domperidona.

9. Medicamentos utilizados en el tratamiento de la tensión arterial alta (hipertensión) y las alteraciones del ritmo del corazón (arritmias cardiacas): Propranolol.

10. No utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor) sin consultar al médico.

Como norma general para cualquier medicamento es recomendable informar sistemáticamente al médico o farmacéutico si está en tratamiento con otro medicamento. En caso de tratamiento con anticoagulantes orales se puede administrar ocasionalmente como analgésico de elección.

Otros casos

11. Uso de paracetamol cinfa con alimentos, bebidas y alcohol:

La utilización de paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas al día: cerveza, vino, licor....) puede provocar daño en el hígado. La toma de este medicamento con alimentos no afecta a la eficacia del mismo.

12. Embarazo:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por su médico.

13. Lactancia

El paracetamol pasa a la leche materna, por lo que las mujeres en periodo de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

14. Conducción y uso de máquinas

La influencia del paracetamol sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.