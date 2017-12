¿Paracetamol, Ibuprofeno o Nolotil? ¿Sabes cuál tomar en cada momento? Si quieres tomar un analgésico por tu cuenta es mejor tener a mano algunas claves IDEAL.ES Sábado, 23 diciembre 2017, 12:24

Paracetamol o ibuprofeno, difícil elección en ocasiones ¿no? Ambos son los analgésicos de uso más común en nuestra sociedad.

Si se habla de drogas del siglo XXI el ibuprofeno sería una de ellas, pero también el omeprazol, las benzodiacepinas o el paracetamol, por ejemplo. "Forma parte de esos fármacos con tendencia a un consumo sin conocimiento adecuado. Los medicamentos tienen riesgos y la gente desconoce su uso. Hoy me hablaba una persona de que su madre, de 70 años, consumía hasta cinco ibuprofenos al día", resalta el especialista a Infosalus.

"Hay una tendencia natural a usar el medicamento lo primero. Es la forma más rápida de encontrar una solución para nuestras molestias, pero muchas veces bastaría con otra actividad como relajarse o tomarse un alimento, por ejemplo, si duele la cabeza", destaca el doctor Antonio Torres, del grupo de Dolor de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMFYC).

Para empezar, el ibuprofeno es antiinflamatorio y el paracetamol no lo es, y esta afirmación tan simple remarca una gran diferencia que en los últimos años he notado que poca gente tiene clara.

El ibuprofeno es antiinflamatorio y puede usarse en casos de dolor asociado a inflamaciones o lesiones corporales, además de situaciones con fiebre alta.

PARACETAMOL

Es un analgésico y antipirético, o dicho de otra forma, se usa para reducir el dolor y la fiebre. El uso común del paracetamol suelen ser dolores típicos como el dolor de cabeza, dolor de muelas, quemaduras o fiebre.

Tiene efectos secundarios mínimos, por lo que es seguro su uso en adultos y niños. Puede llegar a ser tóxico, pero necesita unas 10 veces la cantidad normal recomendada para llegar a tal punto.

Puede tomarse de forma segura junto a otros medicamentos, como los antibióticos u otros fármacos usados en el resfriado común, como los antitusígenos (medicamentos para reducir o mejorar la tos).

Necesita entre 45 y 60 minutos para hacer su efectotras la primera dosis, hay que ser pacientes. Además, su efecto sobre el dolor dura unas cuatro horas.

El paracetamol, como hemos comentado al principio, NO es antiinflamatorio, por lo que el dolor asociado a inflamación o lesiones corporales no se reducirá de forma tan efectiva, en comparación al ibuprofeno.

IBUPROFENO

El ibuprofeno es más eficaz en dolores musculares y lesiones corporales donde existe una inflamación como factor clave.

Al contrario que el paracetamol, tiene efectos secundarios negativos como el malestar estomacal o el aumento del riesgo cardíaco en aquellas personas que ya sufren alguna enfermedad del corazón previa. Además, debe tomarse junto a alimentos, por sus efectos a nivel estomacal.

Si se toma de forma diaria durante más de dos semanas consecutivas, puede agravar situaciones como úlceras estomacales o quemaduras en la mucosa intestinal.

Hace efecto a los 30 minutos de la primera toma, y puede durar hasta seis horas después (en comparación a los 45-60 minutos de espera del paracetamol y las 4 horas de este).

El ibuprofeno, además, al tratarse de un antiinflamatorio puede interactuar con el sistema de coagulación sanguínea, dando lugar a que los pacientes con heridas grandes o hemorragias importantes no se curen correctamente. El paracetamol no tiene efectos a este nivel, por no ser antiinflamatorio.

METAMIZOL (NOLOTIL)

Se usa de forma masiva, incluso en dosis muy altas, pero destaca su seguridad aunque en otros países europeos no se comercialice por los efectos secundarios que se le atribuyen. Recomendado para cólicos, dolores oncológicos e internos, postquirúrgicos, dentales, fiebre que no pasa con otros antipiréticos… Su ventana es su buena tolerancia digestiva.

En Estados Unidos y Reino Unido no se comercializa.