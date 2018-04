¿Qué multa te caerá si conduces con la ITV caducada? Circular con la inspección caducada, desfavorable o negativa puede suponer una importante sanción IDEAL.ES Miércoles, 25 abril 2018, 01:27

Conducir sin pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), después de que haya expirado el plazo, puede suponer una importante multa. Concretamente, los conductores que circulen con la ITV caducada pueden ser sancionados con 200 euros, aunque no perderán ningún punto del carnet. Pero eso no es todo, además de la multa, podrían dar de baja el vehículo si no se pone en regla la revisión, dentro del plazo estipulado.

Esto significa que si te pasas la fecha de la ITV no podrás conducir el vehículo. Así se refleja en la Ley de Seguridad Vial, en la que se especifica que «los agentes encargados de la vigilancia del tráfico intervendrán el permiso de circulación del vehículo y concederán un plazo de diez días, con el único objetivo de continuar el viaje y proceder a su traslado para someterse a la inspección técnica». El documento añade, además, que si ese plazo no se cumple, se tramitará el precintado del vehículo.

Por otro lado, si el conductor circula con un vehículo cuya inspección ha sido desfavorable o negativa, se expone a sendas multas de 200 o 500 euros, respectivamente. Por tanto, no podrás volver a coger el coche hasta que el resultado sea favorable. Y si esto fuera poco, el seguro podría no hacerse caso de los daños en caso de accidente, tanto si la ITV está caducada, como si se conduce con una inspección desfavorable o negativa.