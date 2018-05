Llega el 'súper-radar' inteligente que lo detecta todo: también si usas el móvil y no pones los intermitentes Mesta Fusión es su nombre y capta lo que ninguno de los radares que hay vigentes es capaz de hacer IDEAL.ES Miércoles, 23 mayo 2018, 10:03

A día de hoy en España se encuentran operativos hasta 1.949 radares, entre los fijos, móviles y de tramo. Los últimos son los veloláser, que ya pueden multarte en las carreteras. Además, la DGT está probando actualmente uno con wifi que opera hasta en 4 carriles.

Sin embargo, ahora en Europa se ha puesto en marcha otro rádar que detecta si usas el móvil al conducir. Mesta Fusión es su nombre y está desarrollado por la impresa Idemia; ya está operativo en Estrasburgo y en fase de pruebas en Marsella y Burdeos.

Están diseñados para detectar múltiples infracciones en un tramo de 200 metros de longitud y con hasta ocho carriles. Sus prestaciones no acaban aquí: saben si has puesto los intermitentes en un cambio de carril y si adelantas peligrosamente o no mantienes la distancia de seguridad.

Por si fuera poco, identifica a los conductores que realicen giros indebidos o circulen por el arcén. Mesta Fusión, además, concreta el tipo de automóvil (si es un camión, coche o motocicleta) y su matrícula