El vestido de sirena de Zara de Cristina Pedroche desata la locura: puede ser tuyo también La presentadora lo deja claro en su publicación de Instagram, «por menos de 40 euros» IDEAL.ES Domingo, 8 abril 2018, 10:48

Los looks de Cristina Pedroche suelen estar pensados para sorprender cada vez más. Como cada día, la presentadora nos enseña las prendas que ha elegido para ir a trabajar. La sorpresa no es que la colaboradora de Zapeando lleve este vestido tan cantoso, si no que la prenda sea de Zara, una prenda de esas que te hacen que todo el mundo se vuelva para mirarte, y que además puedes aprovechar con descuentos.

El vestido al más puro estilo 'mermaid', con lentejuelas de colores y brilli, aún sigue disponible en la web de Zara, aunque no descartamos que como Pedroche lo ha compartido en sus redes, muchas de sus seguidoras corran para agotarlo; casi o igual de rápido que el pantalón de Ana War que lució en 'El Hormiguero'.

«Viernes... ¿Hoy se sale? Feliz finde a tod@s », así nos ha deseado feliz finde. Ella ya está lista para salir a darlo todo y lo mejor, por menos de 40 euros. ¿Te mola verdad?

Zara con sus rebajas amplia la temporada de lentejuelas más allá de los looks de Navidad y llega este vestido perfecto para el verano.