Las 5 prendas de Zara que triunfan: ya las puedes encontrar rebajadas 'Special Prices' ya casi es una tradición en el buque insignia de Inditex ANA ÁVILA Sábado, 7 abril 2018, 11:47

Zara no es una firma que se caracterice por tener descuentos u ofertas fuera del periodo de rebajas, pero su 'Special Prices' ya casi es una tradición y este 2018 los precios son muy llamativos. ¿Has entrado en esta 'nueva' sección de su web? Si aún no has fichado nada muy atento a esta selección de prendas, todas ellas disponibles con un gran descuento en Inditex:

1. Camisas con escote fluido por 12,99 euros.

2. Blusas lazo por 15,99 euros.

3. Abrigos super soft por 19,99 euros.

4. Bolso shopper reversible tachas por 15,99 euros.

5. Jerséis oversize por 12,99 euros.

Actualmente la sección cuenta con 147 artículos entre ellos: bolsos, zapatos, abrigos, camisas, vestidos. Prendas ideales y de temporada por precios muy interesantes.

Y no hablamos sólo de básicos, porque lo bueno es que también podemos encontrar prendas más especiales y diferentes accesorios que 'te completan el look'. Si llegas tarde para comprarlas a través de la web (agotado), pásate por las tiendas físicas, muchas prendas se reponen cada semana.