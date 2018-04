Este es el vestido de la famosa Juana Acosta que H&M pone ahora a la venta Saldrá a partir del día 19 y tendrá un coste cercano a los 200 euros, pero hay posibilidad de adquirirlo con algún descuento CHRISTIAN LLANO Martes, 17 abril 2018, 13:52

H&M está muy de moda. Si se pensaban que solo las grandes firmas iban a tener un hueco en esta temporada de primavera verano, se equivocan. La última 'celebritie' que ha lucido un atuendo de la firma ha sido Juana Acosta, aprovechando su presencia en el Festival de Cine de Málaga este pasado fin de semana. Su vestido ha sido toda una sensación en Instagram y ya se preguntan si se puede adquirir. La respuesta es que no, pero lo estará próximamente y con código de descuento en H&M. ¿Aún no lo has visto?

Acosta lució un modelo de la colección 'Conscious exclusive 2018' -la misma que vistió a Amanda Seyfried- en tonalidad verde. Cuenta con estampados florales azules y se alarga hasta los tobillos. Dispone de una falda con un poco de vuelo y un escote en forma de 'v', según recoge 'La Vanguardia'. Estará disponible tanto en tiendas y en la web de H&M a partir del próximo 19 de abril al precio de 199 euros.

Según aclara en su web H&M, que ya ha destacado por su política para vender más, se trata de un vestido con estampado jacquard, elaborado con un 96 por ciento de poliéster reciclado y un 4 por ciento de fibra metalizada. El poliéster es empleado domo fibra sintética al producir un tejido fuerte y resistente a las manchas. La versión reciclada se obtiene de botellas de polietileno tereftalato (PET), prendas utilizadas y restos de fabricación, lo que les permite ahorrar en recursos y convertirlo en una opción sostenible. Está elaborado por la fábrica china, país del que se avecina el gran peligro para H&M, Zara y otras firmas, Suhao Eastren Garments.