El secreto del éxito del traje rosa de Zara: ¿por qué lo llevan muchas famosas? Ha logrado estar agotada en la mayor parte de tiendas Zara de nuestro país pero ya está disponible de nuevo EUROPA PRESS Martes, 24 abril 2018, 08:59

Seguro que lo recordarán. Fue no hace mucho. Desde que Ana Guerra visitase El Hormiguero con un traje rosa de Zara, se ha vuelto viral y parece que va camino a convertirse en la nueva chaqueta amarilla de Inditex que tanto éxito causó, logrando estar agotada en la mayor parte de tiendas Zara de nuestro país gracias a sus descuentos.

Otra cosa no, pero está claro que Amancio Ortega es experto en crear tendencias y así ha hecho con el rosa, que está de moda esta temporada. El traje en color chicle de Zara está compuesto por una chaqueta tipo blazer sin solapa y un pantalón estilo traje femenino de tiro alto, acompañado de un cinturón con una hebilla XXL a juego. Marta Hazas también se ha sumado a esta moda y hace tan solo unos días le pudimos ver acudir a un evento con los pantalones de este conjunto. Se vende en dos piezas por separado: la superior la podemos conseguir por 39,95€ y la inferior por 29,95€.

Logrando vender todas las unidades del outfit, Zara ha sacado a la venta de nuevo este traje. Esta vez, lo ha hecho con un estampado en cuadros vichy en todos azul marino y blanco, otra de las grandes tendencias de esta temporada.

Los trajes femeninos, los tonos pastel y el color rosa también están de moda esta temporada. La actriz Paula Echevarría es toda una experta en tendencias y hace unos días la pudimos copiando el look, luciendo un conjunto de blazer y pantalón en el mismo tono que el famoso outfit de Zara. Esta vez, la ex mujer de David Bustamante decidió combinarlo con un bañador floral de Etam, dando un toque mucho más informal y divertido a ese look tan elegante.