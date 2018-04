Polémica con Primark por esta revolucionaria modelo de talla grande que arrasa en la Red

Me parece genial q se muestre a mujeres reales, pero el sobrepeso es un problema d salud y no xq ahora haya más gente con este problema consumiendo y haciendo ganar dinero a las marcas, hay q verlo como algo normal

Porque muchos damos por hecho que por esos kilitos de más están insanos cuando no siempre es así ni de lejos, por ejemplo Ashley Graham es una modelo curvy preciosa y te puedo asegurar que tiene una mejor condición física que yo siendo la mitad que ella, no todo son extremos

Y por si tú y muchos más no sabéis quién es y sois vaguetes para buscarla es esta chica, y me apuesto que esta modelo está más sana que muchos de nosotros, yo me incluyo en eso vaya pic.twitter.com/CYY4cDuDXE

Q te apuestas a q no? Mira el índice de grasa corporal de esa chica y después m cuentas. No tengo nada en contra solo digo q lo curvy ahora se lleva xq deja dinero, pero q el sobrepeso es un problema y ya está

Parece que tú le has hecho la analítica a esa mujer para saberlo...hay gente que pesa 50kg y tiene colesterol e hipertensión. El sobrepeso en esta mujer sería un problema con más edad, no ahora.

No es un tema de físico, yo tengo mi barriga, mi culo, mis caderas y me gusto. Y m he gustado siempre estuviera más o menos rellena. Pero no confundamos el tener autoestima con tener salud. Una persona q se quiere se acepta xo tb se cuida.