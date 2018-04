La línea de ropa para niños y niñas en Primark que arrasa para la nueva temporada Si piensa que por ser sencillos no siguen las últimas tendencias, se equivocan CHRISTIAN LLANO Miércoles, 18 abril 2018, 12:14

Con esta subida generalizada de temperaturas la recomendación general, tanto para adultos como para niños, es disponer del atuendo más ligero. Así podremos evitar situaciones problemáticas. Consciente de ello son las superficies especializadas en moda. Por ejemplo, Primark, el gigante de ropa 'low cost' ha lanzado recientemente una serie de productos básicos para el buen tiempo. El hecho de ser básicos no significa que no vayan acorde a las últimas y nuevas tendencias que no debes perderte en Primark. Todo lo contrario.

Desde la web del establecimiento de origen irlandés se destaca el bañador de sirena, ideal para las más pequeñas de cara a este verano. Su precio, aunque se encuentre con descuentos online en otros portales de referencia de Internet, es de 3 euros. ¿Es el único? La verdad es que no. Hay una infinidad de artículos que ya colman los estantes de los establecimientos que ya se expanden por todo el territorio nacional. Para adultos se mantienen los bañadores por 5 euros.

Para niños podrán encontrar una línea de camisetas ligeras y pantalones cortos en tonos pastel con estampados. Según indican en su web oficial, son bermudas «en montones de colores vitamínicos» para «pasar un verano lleno de energía». En la galería que acompaña esta información encontrarás lo último en moda para niños de cara a este verano 2018, donde destaca por encima del resto aquel accesorio. Una oferta sumamente completa.