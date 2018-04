Más allá de la foto: el nuevo elemento del DNI que diría mucho de ti Propuesta europea para incluir este rasgo personal en nuestra documentación IDEAL.ES Lunes, 23 abril 2018, 12:10

La identificación internacional está llamada a sufrir un cambio significativo. La Comisión Europea ha elevado una propuesta para que un rasgo inequívoco de cada persona se contemple en el DNI. Se trata de la mismísima huella dactilar. ¿Qué se pretende con ello? Por ejemplo, evitar que se pueda circular con una documentación falsificada.

Según se indica desde 'ADSL Zone', la propuesta no supondría la obligatoriedad de introducir tarjetas de identificación, pero sí obligaría a los países que trabajan con este formato a incluir estos datos biométricos: una fotografía facial y la imagen de dos huellas dactilares. Aquellas tarjetas que no cumplieran con ello deberían ser suprimidas en un plazo de cinco años. En España, donde hay novedades en torno al DNI electrónico, se expiden tarjetas con fotografía, pero no sucede en todos los casos.

Según informa el portal mencionado con anterioridad, en la actualidad hay 80 millones de ciudadanos europeos con tarjetas de identificación que no pueden ser leídas por equipos informáticos y que no cuentan con identificadores biométricos como la fotografía. Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda son algunos casos, mientras que en Suecia o Austria es algo opcional. En nuestro país, por ejemplo, ya se ha evolucionado hacia otra forma para obtener la documentación personal, agilizando los trámites.

Dichas tarjetas tendrían una caducidad no superior a diez años. Cabe destacar que la propuesta incluye la adición de otras medidas de seguridad como simplificar a las autoridades el acceso a información de cuentas bancarias y otras cuentas electrónicas de países de la Unión Europea. Se trabaja especialmente en acciones contra el terrorismo y el crimen.