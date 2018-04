Cifuentes comparece a las 11.45 tras salir publicado el vídeo donde se la ve robando cremas en 2011

La Policía no conserva el acta de la identificación de Cifuentes

Los agentes de la Comisaría de Puente de Vallecas que acudieron el 4 de mayo de 2011 al hipermercado tras la retención de Cristina Cifuentes por el hurto de dos cremas estaban obligados por ley a redactar la denominada 'minuta', un pequeño atestado describiendo su actuación tras ser requeridos por el 'super'. Sin embargo, según confirman todas las fuentes consultadas, esa acta (en el que tendría que venir reflejada la filiación de la persona retenida) no se conserva en los archivos policiales. O bien porque no se redactó o bien porque alguien se ocupó de que desapareciera.

Según detallan estas mismas fuentes, no hubo denuncia porque Cifuentes abonó los poco más de 40 euros de las cremas y Eroski dio por zanjado ahí el asunto, como suele ser habitual en estos casos de hurto.

Al no haber denuncia, la Policía no requirió ni la grabación hecha pública hoy ni otras imágenes del interior de la zona de compras. Responsables policiales afirman que «jamás» la grabación que ha publicado 'OK Diario' ha estado en poder de la Policía Nacional. En todo caso, solo los responsables de seguridad del centro habrían tenido acceso a estas imágenes, que deberían haber sido destruidas poco después al no haber sido requeridas en una investigación, tal y como marca la Ley de Protección de Datos.