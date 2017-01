Trump aprobará hoy la construcción del muro en la frontera de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que a partir de este miércoles comenzará a anunciar algunas de sus decisiones en materia de seguridad nacional y, en particular, la de construir un muro en la frontera con México, una de sus promesas de campaña más polémicas.

En un comentario publicado en su red social Twitter, Trump ha señalado que "será un gran día en cuanto a seguridad nacional". "Entre otras cosas, ¡construiremos el muro!", ha indicado.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!