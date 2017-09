«Sonrojo tendría que producirle al ministro tenernos 29 meses sin tren» Paco Cuenca atiende a los medios en el Parlamento Europeo. / IDEAL El alcalde responde a la entrevista de Íñigo de la Serna en IDEAL y le emplaza a venir en septiembre a Granada con una propuesta de soterramiento Q. CH. GRANADA Viernes, 8 septiembre 2017, 17:50

Llegados a este punto han quedado varias cosas patentes: que la circulación de trenes se cortó en Loja en abril de 2015 y las obras no acabarán, como pronto, hasta el «horizonte de noviembre»; y que la relación entre el alcalde de la capital y el actual ministro de Fomento es manifiestamente mejorable.

Paco Cuenca respondió ayer desde Bruselas a las declaraciones efectuadas por Íñigo de la Serna en la entrevista concedida el miércoles a IDEAL. Entre otras cosas, el titular de Fomento desacreditó la propuesta de soterramiento remitida por el Ayuntamiento y aportó una retahíla de cifras para justificar que es «inviable»: «Está elaborada con un cúmulo de disparates técnicos y económicos que han sonrojado a la plantilla -del ministerio-». Los informes preliminares calculan en 230 millones, como mínimo, el déficit de la operación, a lo que habría que sumar hasta 400 millones en costes de financiación.

Paco Cuenca replicó con las mismas palabras: «¿Habla de sonrojo? Auténtico sonrojo debería producirle el tener a una ciudad como Granada 29 meses sin tren». El alcalde emplaza además al ministro de Fomento a que traiga otra alternativa técnica de soterramiento: «Espero que cumpla y venga en septiembre, como dijo el ministerio, y traiga una propuesta para Granada».

«Se puede insultar a este concejal de Urbanismo pero no a los técnicos municipales»

De la Serna también reprochó a Cuenca las críticas públicas: «Lo que no va a hacer el ministerio es participar en números que siempre están buscando enfrentamiento político. Le pido al alcalde que se siente como el resto y evite ruedas de prensa sobre papelitos como los que hemos recibido».

MÁS INFORMACIÓN Sanz afea al alcalde y a la eurodiputada Aguilera que hagan "demagogia" con la llegada del AVE

Paco Cuenca no va a cambiar de estrategia: «Posiblemente le gustaría que estuviéramos callados, pero Granada ya no se calla. Y no voy a callar mientras nos tengan aislados. Como le he dicho a la Junta con el metro, día que pasa, día que le pido que cumplan».

Reacción en Urbanismo

La entrevista publicada ayer por IDEAL tampoco pasó desapercibida en el área de Urbanismo, que fue donde se elaboró la propuesta de soterramiento por la Chana y nueva estación. «Esta mañana los técnicos que participaron en la redacción estaban indignados con las palabras del ministro, que decía que había sentido sonrojo por los papelitos enviados. Papelitos que elaboran técnicos municipales con experiencia contrastada que tienen la misma capacidad de trabajo que los funcionarios del ministerio. No vamos a tolerar que se ponga en tela de juicio a profesionalidad y capacidad de los profesionales de este Ayuntamiento», defendió el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid.

«No nos parecen de recibo las palabras del ministro. El presupuesto de 756 millones parte el documento firmado en el año 2008 por el Ayuntamiento, Ministerio y la Junta. El alcalde ha tenido que acudir a cuantos espacios sea posible para llamar la atención porque estamos aislados por tren. Ha ido a Estrasburgo para encontrar apoyos, que es también normal, porque la mayoría de la financiación de los trenes proviene de fondos europeos», justificó el edil en declaraciones recogidas por Alejandro Ruz.

El concejal también replicó que los 756 millones podrían disminuir porque hay infraestructuras que ya están hechas y, sobre la idea original, se prescinde del desvío del río Beiro para construir un párking.

«Lo que hay es una falta de compromiso por parte del Ministerio de Fomento y del PP con la ciudad de Granada, en esa propuesta se habla de que el ministerio aportará 309 millones de euros, no entendemos cómo el ministro aparece ahora diciendo que no hay capacidad económica para poner nada cuando ya esta firmado... Dice que inventamos una estación de autobuses y esta aparecía en el protocolo de 2008. Le pedimos que sea serio y que lea los papeles que le enviamos, que no tergiverse y los califique de papelitos».

Fernández Madrid también argumentó los 226 millones que ingresarían por venta de aprovechamientos y dijo que se han utilizado valores del Colegio de Arquitectos. «Le estamos pidiendo que le conceda audiencia al alcalde, que puedan los técnicos municipales explicar la propuesta. Cuando uno apela al consenso y a la lealtad institucional no tiene que insultar a ningún técnico. Hemos facilitado todo lo posible al ministerio; si había que acelerar una licencia se aceleraba, estamos aún esperando a que llamen para firmar el protocolo que había que firmar para la pasarela de la ciudad, aunque no nos guste. Estamos recibiendo patadas en las espinillas que no nos merecemos, pero desde luego no vamos a permitir que se ningunee al Ayuntamiento. Se le puede insultar al concejal de Urbanismo pero no a los técnicos municipales», zanjó Fernández Madrid.