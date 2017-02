Los fantasmas 'atacan' el ayuntamiento: «Cuando la vi, entré en pánico»

Es difícil no caer en la tentación y empezar esta historia de miedo diciendo que el Ayuntamiento de Vegas del Genil tiene una niña que se va a hacer más famosa que la de Rajoy... Pero los que creen en fenómenos extraños y los que los sienten en carne propia aseguran que esto de chiste no tiene nada. He aquí el relato de un suceso que ha puesto los pelos de punta a más de uno en este ayuntamiento del Área Metropolitana granadina.

Al volver a su despacho, observó la fotografía: «Entré en estado de pánico»

La historia comienza a las 19.30 horas del pasado viernes 3 de febrero en el ayuntamiento de Vegas del Genil, situado en el núcleo de Purchil. A un concejal le había pillado el toro con un proyecto y se había quedado trabajando el viernes por la tarde. Estaba solo. O eso es lo que pensaba. «Hacía un frío anormal en el Ayuntamiento. Me puse el abrigo y fui al baño. Entonces empecé a escuchar ruidos extraños en el fondo del pasillo, como si alguien estuviera arrastrando una caja de folios. Enseguida grité ¡José Miguel! pensando que era el ordenanza. Pero el ordenanza hacía rato que no estaba en el ayuntamiento», relata a IDEAL un edil que forma parte del gobierno de este municipio.

El concejal temió que hubieran entrado ladrones al edificio y cogió su teléfono móvil, con la intención de llamar a la Policía, pero según cuenta, le dio miedo encender la luz. «No tengo linterna en el móvil y encendí la cámara de fotos del teléfono, hice una foto en el pasillo para que saltara el flash, y me quedé tranquilo porque no había nadie, no vi nada», relata.

Pero al volver a su despacho, observó la fotografía que había hecho y se le heló el cuerpo. Se le pusieron todos los vellos de punta. «Entré en estado de pánico». Y es que la foto de su móvil mostraba una especie de aparición, con la figura fantasmal de una niña pequeña en la oscuridad del pasillo. «Me encerré en el despacho, no era capaz de salir. Avisé por el grupo de whatsapp del gobierno, donde, como era de esperar se lo tomaron a broma», continua. Sin embargo, otro edil, a ver que su compañero estaba preocupado de verdad se acercó al ayuntamiento. «Me encontró blanco como el papel».

«Junto a la niña en esa foto había una entidad más densa que es la que provocaba a la gente esa sensación de miedo, una esfera, un ser que nos acompaña cuando nacemos»

Al final optaron por salir de allí y quitarle hierro al asunto, tratando de bromear. Pero al día siguiente lo comentaron con otra trabajadora y a ella no le hizo ninguna gracia. Y es que, según relata, la experiencia del concejal en el pasillo no era el primer fenómeno raro que ocurría en el ayuntamiento. «Otras compañeras han sentido fenómenos extraños y también hay inquietud por el inexplicable frío que hace en el salón de plenos, a pesar de que ponemos dos bombas de calor a 30 grados. Llamamos a los técnicos y dicen que no está averiadas».

Ante el cariz que tomaba el asunto -continúa el edil- optaron por no hablar más del tema. «Hay trabajadoras como las limpiadoras que tienen que ir por la tarde al Ayuntamiento y no queríamos asustarlas». Pero la historia ya había saltado y el runrún de la foto de la niña del ayuntamiento de Vegas circulaba de boca en boca sobrecogiendo a los que oían el relato y veían la foto. Así que, otro concejal decidió contactar con una experta en este tipo de fenómenos y el miércoles siguiente se organizó una sesión para sacar esas «presencias» del Ayuntamiento.

«Esto siempre me ha parecido una gilipollez. Soy escéptico, no creo en absoluto. Cuando veo en la tele esos programas paranormales los quito enseguida no porque me den miedo sino porque me parecen una tomadura de pelo. Pero tengo que admitir que me cagué de miedo. Esto es surrealista, muy delicado, parece un chiste pero te aseguro que no tiene ni puñetera gracia», comenta a IDEAL el edil que hizo la foto y que prefiere no revelar su identidad. «Me van a tomar por loco», asume. Tras la sesión, la experta en reiki le envió un mensaje agradeciéndole que hubiera 'descubierto' esa presencia de la niña. «Aún estoy sobrecogido. Me decía, gracias porque le has dado la oportunidad de hacer su viaje», ilustra, con toda la seriedad del mundo.

«Tuvo que haber un colegio y la nena se quedó ahí»

IDEAL contactó ayer con la experta en reiki y «sanadora» que confirma que estuvo trabajando en el ayuntamiento de Vegas y que esa sesión existió. «Yo trabajo desde el espíritu pero no es una sesión de espiritismo», aclara la mujer, que asegura que nació con el 'don' de contactar con «energías». Su trabajo consistió, según explica, en «abrir una puerta para que salieran estas presencias que están atrapadas y no saben cómo volver».

«Junto a la niña en esa foto había una entidad más densa que es la que provocaba a la gente esa sensación de miedo, una esfera, un ser que nos acompaña cuando nacemos», rememora. La experta en reiki cree que en el ayuntamiento «tuvo que haber un colegio y la nena se quedó ahí». «Hay cosas que no se pueden explicar, hay que verlas y sentirlas», justifica. Lo que asegura es que cuando terminó «hubo un cambio brutal de temperatura» en la habitación, que todos pudieron notar.

El que no quiere saber nada de luces ni de fenómenos extraños es el alcalde socialista de Vegas del Genil, Leandro Martín. También echa balones fuera sobre si se pagaron los servicios de la médium. «Yo no, desde luego... como para justificar esa factura ante el interventor...», ironiza.