El Ayuntamiento de Vegas del Genil aclara que no pagó a la médium

La información publicada por IDEAL sobre la sesión para limpiar del salón de plenos tras la aparición en una foto tomada por un concejal ha generado gran expectación en el municipio granadino de Vegas del Genil. Por ello, y aunque la información de IDEAL no afirmaba que la médium cobrase ninguna cantidad de dinero, el alcalde ha querido dejar claro que de ninguna manera hubo contrato ni pagos a esta experta en reiki y "sanadora". "El Ayuntamiento de Vegas del Genil no ha contratado a ninguna médium para liberar a ningún espíritu ni ha pagado a nadie cantidad alguna por este concepto", señala el comunicado oficial emitido por el ayuntamiento. Según la versión del alcalde, la experta que realizó la sesión, "es en realidad la monitora de reiki del taller municipal de esta disciplina que en cada sesión del mismo limpia de energías la sala donde se importante, en las dependencias municipales, como parte de su actividad". El alcalde, que advierte además que no fue un concejal del gobierno el que contactó con la médium, "no entra en valoraciones sobre vivencias de ningún miembro de su gobierno ya que la única preocupación de los concejales son los vecinos de vegas del Genil".