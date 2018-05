«De vergüenza el acoso y derribo que le hacen a una chica de 20 años», las redes arremeten contra Sálvame La concursante de Supervivientes, Sofía Suescun, ha sido el foco de las numerosas críticas de los colaboradores IDEAL.ES Viernes, 11 mayo 2018, 17:23

Sálvame, el programa de sobremesa de Telecinco, mantiene en la tarde un intenso debate que implica a la concursante de Supervivientes Sofía Suescun. En concreto hablan de posibles relaciones sexuales en ls isla o de lo que hace o deja de hacer la chica, de 20 años de edad, en su vida privada fuera del programa.

La cuenta de Twitter de los fans de Lydia Lozano decía lo siguiente respecto a lo sucedido en Sálvame: «Tiene cojones la cosa!! Cuando Mayte contó lo de la cabaña no mostraron imágenes y @salvameoficial lo dio por válido, Adrian se inventa una »relación« y Salvame se lo cree. Ahora Sofía admite beso y Sálvame dice que NO. Me callo lo que pienso».