El radical cambio de Mila Ximénez: ¿Adiós a Sálvame? La periodista confiesa en su blog qué tiene pensado para el futuro más inmediato IDEAL GENTE Jueves, 10 mayo 2018, 17:09

Hace una semana saltaba la sorpresa: Mila Ximénez estaba a punto de dejar Sálvame. Pues bien, la colaboradora del programa de Telecinco ha confesado en su blog de la revista 'Lecturas' que necesita tomarse un respiro

Esas han sido sus palabras: «Llevo tiempo desdibujada en un perfil falso y creo que he soltado las riendas de mi vida real. Sin poder evitarlo, me desboco en trotes ajenos y eso me produce un galope sin control. Pero en ese impulso salto por encima de mí misma y de lo que creo, y la caída es inevitable. Solo desde el descenso soy capaz de oírme a mí misma y a los que me conocen y me quieren«.

Y añaden: «Estoy escribiendo desde un AVE que me lleva a Sevilla a disfrutar de los míos. Y mientras estoy yendo me pregunto por qué no lo hacía desde hace tanto tiempo. Solo me mueven los pies mis nietos –qué digo pies, me ponen alas–».

Mila tiene claro su futuro más inmediato: «Sí, es tiempo de tomarse un descanso y respirar el aire puro de los encuentros preñados de risas y complicidad sin premios ajenos».

Y concluye de la siguiente forma: «Necesito recuperar trozos de mi vida con mi familia y mis amigos de siempre. Sí, necesito reencuentro y abrazos limpios, alejados de cualquier conflicto».