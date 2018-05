Acusan de «tongo» a 'MasterChef' por no expulsar a un concursante que hizo trampas Las redes sociales no están de acuerdo con la decisión que tomó el programa IDEAL Lunes, 14 mayo 2018, 10:00

Anoche en 'MasterChef 6' se vivió un momento algo tenso que se resolvió de una manera que no gustó en redes sociales. El concursante Jon tuvo ventaja tras destapar la receta que estaba debajo de una campana, pero el programa no le penalizó.

La prueba de anoche consistía en hacer un plato libre e irlo completando sin tener ninguna pauta en grupos de tres. El grupo verde, estaba formado por Jorge, Ramón y Jon, y precisamente fue este último el que sin pensarlo destapó la campana bajo la que se encontraban la información de la receta.

Aunque Eva González se apresuró para llamarle la atención, ya era tarde porque Jon ya había visto lo mal que su equipo iba encaminado. Esta pequeña trampa, intencionada o no, sentó muy mal a la audiencia.

Sobre todo no gustó cuando el equipo verde al completo fue mandado a la prueba de eliminación, en vez de castigar solamente al concursante que cometió la trampa.

«He cometido un error. Han dejado la campana, no sé qué me ha pasado por la cabeza y lo he levantado. Me duele mucho mi error personal«, explicaba el concursante que también afirmaba que no veía justo que se castigara a su equipo porque el error había sido de él.

Finalmente, fue expulsado Ramón que se marchó con lágrimas en los ojos. Y es que la ilusión de este hombre era ganar el concurso, razón por la que se ha presentado a los cástings en las 6 ediciones que se han celebrado del programa.

Las reacciones en redes han sido muchas, pero lo que se repite es la palabra «tongo». Incluso, afirman que el propio Jon debería haber hecho mal su plato para que lo echaran a él.

