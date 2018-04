Un concursante La Rábita se lleva la primera bronca de Masterchef 6 El concursante granadino de Masterchef6 Jorge, en la imagen oficial del programa. / TVE En el pequeño pueblo costero están dispuestos a hacer campaña para apoyar a su joven vecino, que protagonizó el estreno del 'talent' culinario de La 1 MERCEDES NAVARRETE Miércoles, 25 abril 2018, 12:06

Se llama Jorge, tiene 27 años, es de La Rábita, un pueblecito de dos mil habitantes de la Costa de Granada y se ha convertido en el protagonista del estreno de la sexta temporada de Masterchef, que se emitió el pasado domingo 22 de abril en La 1. Su descaro y su comentario sobre una de las jueces, a la que llamó «huevo sin sal», ha convertido al joven granadino en el aspirante más polémico y el que más repercusión ha tenido en los medios de comunicación, que se han hecho eco del rapapolvos que le lanzó Jordi Cruz en la gala casting en la que se seleccionaron a los 15 participantes.

«Es posible que hayas perdido tu oportunidad no por tus manos sino por tu boca. No te voy a dar un sí por respeto a mi compañera Samantha», advirtió el más duro del trío de jueces, que afeó al joven de La Rábita su comentario.

No fue el único que le llamó la atención. La propia Samantha Vallejo-Nágera le paró los pies por canturrear mientras cocinaba sin que el joven se achicara. «Luego si me preguntan cual es la menos mejor...», respondió.

Advertencia y delantal

A punto estuvo de perder el delantal pero finamente los jueces le daban el pase al programa junto con una advertencia de Samantha: «Te voy a decir una cosa, quiero ver un cambio radical en tu comportamiento y en tu manera de tratarnos».

Jorge reconocía después en un vídeo que había metido la pata y agradecía la oportunidad haciendo propósito de enmienda.

La presentación

En un vídeo del programa Jorge se presenta así: «Vengo de un pueblecito de Granada muy pequeño que se llama la Rábita, aunque llevo cinco años en Madrid. Después de estudiar la carretera de Periodismo, me metí en un master de protocolo y organización de eventos. Mi pasión por la cocina me viene de pequeño. Mi abuela era cocinera en el colegio donde yo estudiaba y ella me enseñó. Entre ella y mi madre me enseñaron a hacer los potajes, las migas, que es lo que yo se hacer».

Pendientes del 'hijo del conserje'

Su naturalidad y su intención de «luchar a muerte» por salirse con la suya prometen dar mucho juego en el talet culinario de la televisión pública. Y, sin duda, estarán muy pendientes de su actuación los vecinos de La Rábita, que están encantados con

«Es el hijo del conserje del colegio Virge del Mar de La Rábita. Ha sido una sorpresa grata verle en la televisión. Este es un pueblo pequeño y estamos todos pendientes. Le deseamos mucha suerte y sin duda haremos campaña para apoyarle», comenta a IDEAL María José Sánchez, la alcaldesa de Albuñol, municipio al que pertenece el núcleo costero de La Rábita.