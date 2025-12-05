Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanjo Flores controla un balón con el pecho. LOF

CD Tenerife - Granada CF | Copa del Rey

Flores se gradúa en un escenario de los que imponen

La contracrónica ·

El central mantiene la calma cuando más aprieta el rival, sobre todo cuando actuó por el perfil zurdo, y aprueba con nota

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:17

Comenta

Juanjo Flores se graduó para el fútbol profesional a sus 18 años en Tenerife. El central de la cantera del Granada se estrenó como titular ... con el primer equipo, tras debutar ya en la Copa del Rey desde el banquillo durante la ronda anterior con el Roda, y aprobó con nota en un escenario de los que imponen. El sevillano mantuvo la calma cuando más apretó el rival con el Estadio Heliodoro Rodríguez López a favor.

