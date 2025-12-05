Flores se gradúa en un escenario de los que imponen

Juanjo Flores se graduó para el fútbol profesional a sus 18 años en Tenerife. El central de la cantera del Granada se estrenó como titular ... con el primer equipo, tras debutar ya en la Copa del Rey desde el banquillo durante la ronda anterior con el Roda, y aprobó con nota en un escenario de los que imponen. El sevillano mantuvo la calma cuando más apretó el rival con el Estadio Heliodoro Rodríguez López a favor.

Pacheta estaba deseando darle minutos a Flores y aprovechó la Copa para hacerlo. A su lado le dejó a Oscar Naasei, con el recreativista a la izquierda pese a su inexperiencia siendo ambos diestros hasta la sustitución del ghanés por Loïc Williams al descanso tras rozar la expulsión tras quedarse amonestado. La discreción de Flores contrastaba con la de Oscar, tan protagonista siempre tanto para lo bueno como para lo malo; el sevillano ganó su primer lance aéreo y se rehizo de una primera pifia con el balón al atreverse a conducir, insistiendo incluso en sumarse al ataque tras recibir el apoyo de varios compañeros. No se puso nervioso ni cuando el africano lo dejó vendido como último hombre.

Jugar por la izquierda la primera parte expuso a Flores también por la facilidad con la que Balde superaba a Diego Hormigo hasta su sorprendentemente temprano reemplazo tras implicarse atrás también Sergio Rodelas. Al central sevillano no le faltó nunca el temple, catedralicio en el área, imponiendo siempre su corpachón para evitar que los delanteros se girasen. Esos marrones terminó comiéndoselos Loïc Williams en su vuelta a Tenerife, más tranquilo el recreativista desde entonces. Hasta se libró del último cuarto de hora para que Manu Lama entrase antes que Enric Gallego y Jesús de Miguel, no sin la reprimenda y la tarjeta amarilla del árbitro por demorarse al salir.

En el centro del campo no terminó de carburar Luka Gagnidze. El georgiano procuró jugar a pocos toques con tanto afán que terminaba quitándose el balón de encima demasiado pronto, como si le faltara confianza en sí mismo, y rozando la pérdida además cuando lo sobaba un poco más por falta de entendimiento con el resto. Con todo, se atrevió con un buen disparo después de poner en un aprieto a Luca Zidane.

Tuvo hasta tres oportunidades Pablo Sáenz para adelantar al Granada en los primeros minutos de cada uno de los dos tiempos, y redimirse así tras borrar sus fotografías de rojiblanco en redes sociales, pero en ambas ocasiones falló con la espada. Al menos brindó el saque de esquina con el que Rubén Alcaraz lo logró. Por lo demás, el extremo no pareció con demasiada predisposición a encarar, dándose la vuelta varias veces, hasta una primera aceleración hacia la línea de fondo tras atraer a un segundo marcador que bien pudo acabar con penalti. Encima se llevó varios golpes, sin agresividad cuando le tocó darlos a él.

Bouldini tiene 45 minutos

Estaba dejando detalles interesantes Moha Bouldini arriba pero Pacheta optó por no darle más que los 45 primeros minutos a su tobillo derecho en su empeño por ponerle desde el principio. El marroquí ofreció apoyos más que interesantes de espaldas a portería; entre ellos, los dos primeros que Sáenz desaprovechó. No hay 'Copa' que saque al extremo del limbo.