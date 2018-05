'Supervivientes' confirma la incorporación de su concursante más polémico El programa ha hecho buenos los rumores que apuntaban a ello IDEAL.ES Miércoles, 23 mayo 2018, 22:35

La próxima edición de 'Supervivientes' ya tiene a su primer participante confirmado: Alejandro Albalá. El reality de supervivencia de Telecinco ha aprovechado su especial de este miércoles para hacer público algo que por otra parte se esperaba. No en vano, ya durante el 'En tierra de nadie' de esta misma semana, los rumores comenzaron a dispararse.

Porque Alejandro Albalá, que suele ser contertulio de 'Supervivientes', no estaba presente en el plató. No participó como suele hacerlo provocando que las redes sociales y especialmente los espectadores más acérrimos del programa sospechasen que algo estaba sucediendo tal y como ha quedado patente.

Alejandro será el concursante del futuro y estará conviviendo durante una semana en esta edición de 'Supervivientes'. Lo hará junto con Sofía Suescun, su ex, y Hugo, el ex de esta. Una situación que provoca un triángulo amoroso que ya ha demostrado en más de una oportunidad que deja momentos que desestabilizan sobre todo a la ex de 'Gran Hermano'.