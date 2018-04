«Sospechamos cuando el niño nos decía que no le agarráramos del cuello»: el desgarrador relato en 'Espejo Público' Montse, la madre del niño autista de ocho años, víctima de vejaciones por parte de las docentes de su centro escolar en Getafe, intervino este jueves en 'Espejo Público' CHRISTIAN LLANO Jueves, 19 abril 2018, 14:10

El caso del niño autista de ocho años que sufrió vejaciones por parte de sus profesoras en un colegio de Getafe, en Madrid, está conmocionando al país. Su madre, Montse, aseguró haberse venido abajo cuando escuchó los insultos proferidos hacia su hijo. «A un niño no le puedes educar con amenazas ni gritos. Así lo haces un niño agresivo y con autoestima baja», relató. El origen de todo partió con una declaración sospechosa de su propio hijo: «Nos decía que no le pincháramos o que no lo agarrásemos del cuello».

Así lo hizo saber durante su intervención de este jueves en 'Espejo Público'. El pequeño empezó el curso en el centro el pasado mes de septiembre, una época donde se personaba motivado. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue apagando cual llama: «Salía con la cabeza baja y los ojos de haber llorado. Se mostraba agresivo con nosotros y no entendíamos por qué».

La madre, quien dijo que probablemente este caso se repitió con otros alumnos, reconoció haber llegado a contactar con los profesores para intervenir en esos comportamientos. Los docentes acusados por aquellos malos tratos, dijeron que el niño no prestaba atención en clase y molestaba a los compañeros.

«Salía con los ojos de haber llorado, pero no te quería contar nada. Nos empieza a decir, «no me bloquees», «me vas a pinchar» o «no me agarres del cuello». También sufría crisis de pánico cada vez que iba al médico», confesó.

Al sospechar que algo sucedía en el interior del aula, los padres decidieron tomar parte en el asunto y grabar hasta cuatro días de clase. En el último, los responsables del centro descubrieron la grabadora. «Cuando escuchas las grabaciones te vienes abajo. Nunca te imaginas que tu hijo pase ese calvario en el colegio», manifestó Montse, quien reconoció que su retoño estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico de Madrid durante 15 días por la situación vivida.

Hoy, de las tres docentes a las que se acusan de la vejación al pequeño de ocho años, tan solo una ha sido expulsada del centro. El pequeño, por su parte, se encuentra inscrito en otro centro y, según recalcó la madre, se encuentra feliz.